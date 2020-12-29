Администрация морских портов Украины подвела итоги за январь-ноябрь 2020 года и отметила, что портами Украины обеспечено переработку 145,78 миллионов тонн груза. Николаевский морской порт уверенно занимает второе место по грузоперевалки и первое место по переработке растительного масла и зерновых.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

С начала года стивидорными компаниями и предприятиями морской отрасли, работающими в акватории Николаевского морского порта, было перевалено 27,57 миллионов тонн грузов, что составляет 18,9% в общем грузообороте морских портов Украины.

С 2016 года, со значительным преимуществом, Николаевский морской порт удерживает первое место среди портов Украины по перевалке растительного масла. За 11 месяцев текущего года переработано 2,79 миллионов тонн масла, что составляет почти 49% совокупного объема соответствующего грузопотока всех морских портов Украины.

Уже второй месяц подряд Николаевский морской является лидером по перевалке зерновых. С начала года перевалка зерна составила 12,24 тонн.

В порту также выросли объемы грузоперевалки руды — 4,55 миллионов тонн, черных металлов — 2,92 миллионов тонн и нефтепродуктов — 277,24 тысяч тонн. Перевалка экспортных грузов за 11 месяцев составила 20,88 миллионов тонн, импортных — 5,49 миллионов тонн, 1,05 миллиона тонн — внутреннее сообщение. В течение года портом было обработано 1 тысяча 694 судна и 107 тысяч 786 железнодорожных вагонов.

Благодаря плодотворной и качественной работе портовых операторов и налаженному сотрудничеству со службами администрации Николаевского морского порта, предприятия в пределах порта наращивают темпы с грузопереработки, а, следовательно, приумножают прибыль и отчисления в бюджет.

Напомним, Николаевский морской порт вошёл в четвёрку крупнейших по грузообороту морпортов в Украине, переработав 27,49 миллионов тонн грузов.