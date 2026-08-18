Украл генератор из ресторана, колонку из магазина и покинул воинскую часть: жителя Николаева приговорили к 6 годам

Зал судебных заседаний в Николаеве. Архивная фотография: НикВести

В Николаеве 24-летнего мужчину, который похитил генератор и портативную колонку, а также самовольно покинул воинскую часть, приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

Суд установил, что в мае 2025 года мужчина зашел в супермаркет на проспекте Героев Украины. Он взял с полки портативную аудиоколонку и вышел из магазина, не заплатив за нее.

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В феврале 2026 года мужчина находился возле служебного входа в ресторан на улице Адмиральской. Там он заметил генератор, забрал его и ушел. Стоимость генератора составляла более 25 тысяч гривен.

Также в феврале 2024 года мужчина самовольно покинул место несения военной службы.

В ходе судебного разбирательства он признал свою вину. Мужчина рассказал, что перенес похищенный генератор в гараж, а впоследствии передал его другому человеку. После вмешательства полиции генератор был возвращён правоохранителям.

Суд признал мужчину виновным в краже в условиях военного положения и самовольном покидании воинской части. С учетом совокупности правонарушений его приговорили к шести годам тюрьмы.

Ранее в Николаеве 40-летний рецидивист получил шесть лет тюрьмы за две кражи. Мужчина вынес из частного дома технику, а впоследствии похитил из автомобиля строительные инструменты. Общая стоимость похищенного имущества превысила 22 тысячи гривен.