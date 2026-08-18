 Украл генератор из ресторана, колонку из магазина и покинул воинскую часть: жителя Николаева приговорили к 6 годам

  • вторник

    18 августа, 2026

  • 26°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 18 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 26° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Правосудие 18:23, 18 августа, 2026

Украл генератор из ресторана, колонку из магазина и покинул воинскую часть: жителя Николаева приговорили к 6 годам

Зала засідання суду у Миколаєві. Архівне фото: НикВестиЗал судебных заседаний в Николаеве. Архивная фотография: НикВести

В Николаеве 24-летнего мужчину, который похитил генератор и портативную колонку, а также самовольно покинул воинскую часть, приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

Суд установил, что в мае 2025 года мужчина зашел в супермаркет на проспекте Героев Украины. Он взял с полки портативную аудиоколонку и вышел из магазина, не заплатив за нее.

Реклама

В феврале 2026 года мужчина находился возле служебного входа в ресторан на улице Адмиральской. Там он заметил генератор, забрал его и ушел. Стоимость генератора составляла более 25 тысяч гривен.

Также в феврале 2024 года мужчина самовольно покинул место несения военной службы.

В ходе судебного разбирательства он признал свою вину. Мужчина рассказал, что перенес похищенный генератор в гараж, а впоследствии передал его другому человеку. После вмешательства полиции генератор был возвращён правоохранителям.

Суд признал мужчину виновным в краже в условиях военного положения и самовольном покидании воинской части. С учетом совокупности правонарушений его приговорили к шести годам тюрьмы.

Ранее в Николаеве 40-летний рецидивист получил шесть лет тюрьмы за две кражи. Мужчина вынес из частного дома технику, а впоследствии похитил из автомобиля строительные инструменты. Общая стоимость похищенного имущества превысила 22 тысячи гривен.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

Последние новости про: Николаев

В Николаевской области в 41 населённом пункте провели выездную вакцинацию: прививки получили более 1,7 тысячи человек
«А где Федоров?»: в Николаеве активисты с плакатами вновь требовали его назначения министром обороны
В Николаеве родился младенец весом 600 граммов
Реклама
Читайте также:
новости
«Всю ночь крики и драки», — жители Николаева жалуются на скопление пьяных людей возле АТБ на площади Победы

Дарина Мельничук
новости
Николаевцы пожаловались на нашествие блох в доме по Театральной — в «Городе для людей» утверждают, что уже дважды травили насекомых

Алина Квитко
новости
«Николаевводоканал» планирует потратить почти ₴6 млн на детали для ремонта аварийных сетей

Дарина Мельничук
новости
В Одессе почти вдвое повысили тариф на воду

Юлия Бойченко
новости
Временная следственная комиссия Железняка обратилась в Генпрокуратуру и Нацполицию в связи с обысками у николаевского активиста Жело

Алиса Меликадамян
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

В Николаеве родился младенец весом 600 граммов
«А где Федоров?»: в Николаеве активисты с плакатами вновь требовали его назначения министром обороны
В Николаевской области в 41 населённом пункте провели выездную вакцинацию: прививки получили более 1,7 тысячи человек

Николаевцы пожаловались на нашествие блох в доме по Театральной — в «Городе для людей» утверждают, что уже дважды травили насекомых

В Офисе Президента хотят, чтобы Ким «навел порядок» на Национальном военном мемориальном кладбище

4 часа назад

«Мы стучали во все двери». Как жители Николаева пытаются защитить зеленую зону от застройки АЗС?

Юлия Бойченко

Главное сегодня