«Всю ночь крики и драки», — жители Николаева жалуются на скопление пьяных людей возле АТБ на площади Победы

Жители Николаева жалуются на скопление пьяных людей возле АТБ на площади Победы. Фото: НикВести

Жители Николаева жалуются на постоянное скопление людей возле супермаркета АТБ на площади Победы. По словам местной жительницы, по вечерам там собираются компании, которые употребляют алкоголь, громко ведут себя и устраивают конфликты. Недавно возле этого же супермаркета произошла драка, в результате которой погиб 18-летний парень.

О проблеме рассказала местная жительница Алла Мавродий в комментарии «НикВести».

Напомним, 17 августа возле супермаркета АТБ на улице Космонавтов произошла драка. По информации полиции, сообщение об инциденте поступило около 00:35. Очевидцы рассказали правоохранителям, что между двумя неизвестными мужчинами и 18-летним парнем возник конфликт.

Один из мужчин ударил парня по лицу. От удара тот упал на землю и потерял сознание. Полицейские и медики пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался на месте. Патрульные впоследствии разыскали двух мужчин неподалеку от места происшествия. Следователи задержали 23-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Цветы на месте, где скончался 18-летний парень после драки. Фото: НикВести Цветы на месте, где скончался 18-летний парень после драки. Фото: НикВести

По словам Аллы Мавродий, проблема со скоплением людей возле АТБ обострилась после 2022 года. Она утверждает, что почти каждый вечер там собираются компании, которые употребляют алкоголь, громко ведут себя и устраивают конфликты.

— Перед АТБ есть три клумбы. И там веселье происходит каждый вечер и каждый день — начиная примерно с пяти или шести часов вечера и до глубокой ночи. По выходным люди, которые работают, решают там потусоваться, отдохнуть и выпить. Туда также приходят подростки. Уже три-четыре года, как минимум, у нас это происходит. Но после 2022 года это стало систематическим явлением — каждый вечер и каждую ночь, — рассказала женщина.

Она также отметила, что неподалеку от супермаркета находится детская площадка с батутами. В теплое время года, по её словам, часть людей перемещается туда. Рядом расположены жилые дома, поэтому жильцы жалуются на шум в ночное время.

—Там крики, ссоры, нецензурная брань. Люди не могут спать. Это продолжается до глубокой ночи, — отметила Алла Мавродий.

Женщина утверждает, что неоднократно обращалась в полицию по поводу ситуации возле супермаркета. По её словам, постоянного патрулирования там нет, а после приезда правоохранителей компании через некоторое время снова возвращаются.

— Там постоянно употребляют алкоголь. Они на этих клумбах просто устраивают застолье: и закуски, и алкоголь. Это происходит каждую ночь. Прямо у полиции под носом это происходит уже почти четыре года, — рассказала женщина.

По словам Мавродий, она дважды пыталась написать заявление в полицию по поводу ситуации возле супермаркета. В то же время, как утверждает женщина, после её обращений ситуация не изменилась.

Во время первого обращения, по словам Мавродий, сотрудники полиции отнеслись к её заявлению скептически и заявили, что результата от обращения не будет.

— Я впервые пришла писать заявление. Мне сказали: «А чего вы хотели? Вы пришли, чтобы это решить? Снимите розовые очки. Результат будет нулевым», — рассказала жительница.

Женщина также утверждает, что однажды сама стала участницей конфликта возле супермаркета. По её словам, на неё напали люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, после чего она обратилась в полицию.

— Я уже не выдержала, взяла камеру и пошла снимать. Но толпа набросилась на меня. Меня толкали, замахивались на меня, — рассказала она.

По словам Аллы Мавродий, после этого она во второй раз обратилась в полицию, чтобы написать заявление о нападении. Однако, по словам женщины, во время обращения сотрудница полиции общалась с ней в резкой форме и, по её мнению, не продемонстрировала должного отношения к её заявлению.

Мавродий считает, что ситуация требует постоянного внимания со стороны правоохранительных органов, а не только реагирования после серьезных конфликтов.

— Я должна стать пятым трупом, чтобы вы обратили внимание? Не только на меня, но и на весь этот криминогенный беспорядок, который здесь творится. Здесь нет постоянного патрулирования, нет надлежащего реагирования, — сказала она.

Ранее «НикВести» уже писали о проблемах на этой территории. Весной заброшенные оборонительные укрепления и запущенное многоэтажное здание возле АТБ превратились в приюты для людей без постоянного места жительства.

По словам местных жителей, территория была заброшена: там скапливался мусор и стоял неприятный запах. Корреспондентка «НикВести» побывала на месте и зафиксировала, что люди без постоянного места жительства обустроили себе жилища как в заброшенных блиндажах на площади, так и в недостроенном многоэтажном доме на улице Космонавтов, 76/1.

Тогда глава администрации Ингульского района Николаева Анна Ременникова сообщила, что людей, поселившихся в заброшенных блиндажах и запущенном здании, уже пытались выселить. В то же время, по её словам, они снова возвращались на эту территорию.