«Всю ночь крики и драки», — жители Николаева жалуются на скопление пьяных людей возле АТБ на площади Победы
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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Жители Николаева жалуются на постоянное скопление людей возле супермаркета АТБ на площади Победы. По словам местной жительницы, по вечерам там собираются компании, которые употребляют алкоголь, громко ведут себя и устраивают конфликты. Недавно возле этого же супермаркета произошла драка, в результате которой погиб 18-летний парень.
О проблеме рассказала местная жительница Алла Мавродий в комментарии «НикВести».
Напомним, 17 августа возле супермаркета АТБ на улице Космонавтов произошла драка. По информации полиции, сообщение об инциденте поступило около 00:35. Очевидцы рассказали правоохранителям, что между двумя неизвестными мужчинами и 18-летним парнем возник конфликт.
Один из мужчин ударил парня по лицу. От удара тот упал на землю и потерял сознание. Полицейские и медики пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался на месте. Патрульные впоследствии разыскали двух мужчин неподалеку от места происшествия. Следователи задержали 23-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По словам Аллы Мавродий, проблема со скоплением людей возле АТБ обострилась после 2022 года. Она утверждает, что почти каждый вечер там собираются компании, которые употребляют алкоголь, громко ведут себя и устраивают конфликты.
— Перед АТБ есть три клумбы. И там веселье происходит каждый вечер и каждый день — начиная примерно с пяти или шести часов вечера и до глубокой ночи. По выходным люди, которые работают, решают там потусоваться, отдохнуть и выпить. Туда также приходят подростки. Уже три-четыре года, как минимум, у нас это происходит. Но после 2022 года это стало систематическим явлением — каждый вечер и каждую ночь, — рассказала женщина.
Она также отметила, что неподалеку от супермаркета находится детская площадка с батутами. В теплое время года, по её словам, часть людей перемещается туда. Рядом расположены жилые дома, поэтому жильцы жалуются на шум в ночное время.
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—Там крики, ссоры, нецензурная брань. Люди не могут спать. Это продолжается до глубокой ночи, — отметила Алла Мавродий.
Женщина утверждает, что неоднократно обращалась в полицию по поводу ситуации возле супермаркета. По её словам, постоянного патрулирования там нет, а после приезда правоохранителей компании через некоторое время снова возвращаются.
— Там постоянно употребляют алкоголь. Они на этих клумбах просто устраивают застолье: и закуски, и алкоголь. Это происходит каждую ночь. Прямо у полиции под носом это происходит уже почти четыре года, — рассказала женщина.
По словам Мавродий, она дважды пыталась написать заявление в полицию по поводу ситуации возле супермаркета. В то же время, как утверждает женщина, после её обращений ситуация не изменилась.
Во время первого обращения, по словам Мавродий, сотрудники полиции отнеслись к её заявлению скептически и заявили, что результата от обращения не будет.
— Я впервые пришла писать заявление. Мне сказали: «А чего вы хотели? Вы пришли, чтобы это решить? Снимите розовые очки. Результат будет нулевым», — рассказала жительница.
Женщина также утверждает, что однажды сама стала участницей конфликта возле супермаркета. По её словам, на неё напали люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, после чего она обратилась в полицию.
— Я уже не выдержала, взяла камеру и пошла снимать. Но толпа набросилась на меня. Меня толкали, замахивались на меня, — рассказала она.
По словам Аллы Мавродий, после этого она во второй раз обратилась в полицию, чтобы написать заявление о нападении. Однако, по словам женщины, во время обращения сотрудница полиции общалась с ней в резкой форме и, по её мнению, не продемонстрировала должного отношения к её заявлению.
Мавродий считает, что ситуация требует постоянного внимания со стороны правоохранительных органов, а не только реагирования после серьезных конфликтов.
— Я должна стать пятым трупом, чтобы вы обратили внимание? Не только на меня, но и на весь этот криминогенный беспорядок, который здесь творится. Здесь нет постоянного патрулирования, нет надлежащего реагирования, — сказала она.
Ранее «НикВести» уже писали о проблемах на этой территории. Весной заброшенные оборонительные укрепления и запущенное многоэтажное здание возле АТБ превратились в приюты для людей без постоянного места жительства.
По словам местных жителей, территория была заброшена: там скапливался мусор и стоял неприятный запах. Корреспондентка «НикВести» побывала на месте и зафиксировала, что люди без постоянного места жительства обустроили себе жилища как в заброшенных блиндажах на площади, так и в недостроенном многоэтажном доме на улице Космонавтов, 76/1.
Тогда глава администрации Ингульского района Николаева Анна Ременникова сообщила, что людей, поселившихся в заброшенных блиндажах и запущенном здании, уже пытались выселить. В то же время, по её словам, они снова возвращались на эту территорию.
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