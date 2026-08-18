 Россия атаковала промышленный объект под Николаевом: в ОГА сообщили о ударе крылатой ракетой

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Главная Новости Оборона 16:42, 18 августа, 2026

Россия атаковала промышленный объект под Николаевом: в ОГА сообщили о ударе крылатой ракетой

Наслідки атак по Миколаєву. Ілюстративне фото: НикВестиПоследствия обстрелов Николаева. Иллюстративное фото: НикВести

Днём 18 августа российские войска атаковали промышленный объект в Николаевском районе. По предварительным данным, для нанесения удара враг использовал крылатую ракету.

Как сообщили в Николаевской ОГА, на данный момент информации о пострадавших нет.

«Сегодня днём враг атаковал, по предварительным данным, крылатой ракетой промышленный объект в Николаевском районе. На данный момент пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее россияне атаковали дронами село Лупарево Галициновской общины вблизи Николаева. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки, автобус и автомобиль.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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