Россия атаковала промышленный объект под Николаевом: в ОГА сообщили о ударе крылатой ракетой

Последствия обстрелов Николаева. Иллюстративное фото: НикВести

Днём 18 августа российские войска атаковали промышленный объект в Николаевском районе. По предварительным данным, для нанесения удара враг использовал крылатую ракету.

Как сообщили в Николаевской ОГА, на данный момент информации о пострадавших нет.

«Сегодня днём враг атаковал, по предварительным данным, крылатой ракетой промышленный объект в Николаевском районе. На данный момент пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее россияне атаковали дронами село Лупарево Галициновской общины вблизи Николаева. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки, автобус и автомобиль.