Россия атаковала промышленный объект под Николаевом: в ОГА сообщили о ударе крылатой ракетой
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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Днём 18 августа российские войска атаковали промышленный объект в Николаевском районе. По предварительным данным, для нанесения удара враг использовал крылатую ракету.
Как сообщили в Николаевской ОГА, на данный момент информации о пострадавших нет.
«Сегодня днём враг атаковал, по предварительным данным, крылатой ракетой промышленный объект в Николаевском районе. На данный момент пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее россияне атаковали дронами село Лупарево Галициновской общины вблизи Николаева. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки, автобус и автомобиль.
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