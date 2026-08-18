 Россияне ударили дроном вблизи Николаева: повреждены дом и автобус

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Россияне ударили дроном вблизи Николаева: повреждены дом и автобус

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: НикВестиПоследствия обстрела Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

Россияне атаковали дронами село Лупарево Галициновской громады вблизи Николаева. Повреждены частный дом, сараи, автобус и автомобиль.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По данным ОВА, в течение суток россияне атаковали Галициновскую громаду FPV-дроном и дважды беспилотниками «Молния». Люди не пострадали.

Также россияне атаковали портовую инфраструктуру Николаевского района беспилотником типа Shahed. В результате удара повреждено гражданское судно, люди не пострадали.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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