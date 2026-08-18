Россияне ударили дроном вблизи Николаева: повреждены дом и автобус
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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Россияне атаковали дронами село Лупарево Галициновской громады вблизи Николаева. Повреждены частный дом, сараи, автобус и автомобиль.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
По данным ОВА, в течение суток россияне атаковали Галициновскую громаду FPV-дроном и дважды беспилотниками «Молния». Люди не пострадали.
Также россияне атаковали портовую инфраструктуру Николаевского района беспилотником типа Shahed. В результате удара повреждено гражданское судно, люди не пострадали.
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