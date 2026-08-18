Кабинет жителя, чат-бот и «умные» счетчики: в Новоодесской общине запланировали цифровизацию

В Новоодесской общине планируют перевести услуги в цифровой формат. Иллюстративное фото mezha.ua

В Новоодесской общине разработали программу цифровизации на 2026–2029 годы. В ней предлагается обновление оборудования и перевод услуг в электронный формат в различных сферах. В частности, создать личный кабинет жителя общины для удобной оплаты коммунальных услуг, обновить сайт горсовета и систему голосования на сессиях.

Об этом говорится в проекте решения Новоодесского горсовета, пишут «НикВести».

В проекте указано, что в Новоодесскую общину входят 16 населённых пунктов, которые территориально разбросаны. Сёла расположены далеко от административного центра.

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Кроме того, между селами и городом существует проблема с логистикой: большинство дорог грунтовые. Как отмечается в проекте решения, в непогоду транспортное сообщение ухудшается, а иногда становится временно невозможным. Поэтому жители общин не всегда могут получить необходимые услуги офлайн.

«Учитывая сложную логистику и территориальную удаленность, приоритетной задачей Программы является перевод максимального количества услуг в цифровой формат. Развитие электронного правительства и внедрение дистанционных сервисов позволит обеспечить равные права жителей на доступ к государственным услугам, независимо от погодных условий или состояния дорожной инфраструктуры», — говорится в проекте решения.

В проекте программы указано, что широкополосный доступ к интернету обеспечен во всех пяти старостинских округах, но некоторые села, где проживает мало людей (Криворожье, Новопавловка) или где населения вообще нет (Новоалександровское), не имеют доступа к такому интернету. Также в этих селах есть проблемы с мобильной связью.

Кроме того, в проекте указано, что все сотрудники исполкома Новоодесского горсовета обеспечены компьютерами, но их необходимо обновить: 60% техники старше пяти лет. Кроме того, необходимо установить лицензионное программное обеспечение и развивать систему электронного документооборота.

«Система электронного документооборота находится на этапе внедрения. Для обеспечения минимальной полноценной работы была привлечена поддержка партнеров: благодаря сотрудничеству с ПРООН и Николаевской областной военной администрацией были бесплатно получены 3 лицензии на СЭО и годовое обновление к ним», — говорится в проекте решения.

Также указано, что необходимо обновить оборудование для проведения сессий, поскольку требуется одновременно транслировать заседания и проводить электронное голосование. Для этого нужен новый компьютер с современным программным обеспечением.

Кроме того, в Новоодесской общине видят необходимость обновить официальный сайт горсовета, поскольку там нет личного кабинета жителя, возможности подавать электронные петиции, обращения и запросы, а также имеются проблемы с инклюзивностью.

Сайт Новоодесского горсовета. Скриншот

В ЦНАП также запланировали обновления: новое, более просторное помещение, чтобы не было очередей, обновление техники, расширение перечня услуг. А также создание удаленных рабочих мест в помещениях бывших сельсоветов, чтобы жители могли не ездить в административный центр.

В Новоодесском горсовете предлагают создать Единый личный кабинет для жителей общины с доступом ко всем коммунальным услугам и их оплате без комиссии, запустить чат-бот через мессенджеры для оповещения об отключениях, прием заявок на ремонт, переход на электронные квитанции, создание платформы «Открытый город» с возможностью фотофиксации проблемы жителем и отслеживанием статуса выполнения заявки в режиме реального времени.

Также предлагается внедрить системы «умного» учета: поэтапно установить счетчики с дистанционной передачей показаний, автоматизировать управление наружным освещением, установить на мусоровозы GPS-трекеры для контроля маршрутов с целью оптимизации графиков вывоза мусора.

На 2026 год в бюджете общины предлагается предусмотреть 177 тысяч гривен на обновление техники и программного обеспечения. Проект программы должен быть рассмотрен на сессии Новоодесского горсовета.

Напомним, в мае во время заседания комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета стало известно, что сайт Николаевского городского совета обновляют, и он находится на финальной стадии разработки. Поскольку у города на это нет средств, помощь оказывают доноры. Их предлагают привлечь и для того, чтобы Николаев подключился к мобильному приложению.