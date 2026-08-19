На ремонт магистрального водопровода в Новой Одессе потратят ещё ₴806 тысяч

Строительство нового водопровода для Николаева, фото: «Автострада»

В Новой Одессе планируют потратить еще 806 тысяч гривен на ремонт магистрального водопровода на улицах Центральной и Прибужской. Это дополнительные работы к ремонту, который ранее оценили в 9,1 миллиона гривен.

Соответствующий тендер опубликован на площадке публичных закупок Prozorro, пишут «НикВести».

Заказчиком выступает коммунальное предприятие «Новоодесский городской водоканал».

На эти средства планируется провести работы на двух участках водопровода. В частности, подрядчик должен выполнить работы с водопроводными колодцами, проложить и подключить отдельные участки труб к действующей сети, а также выполнить земляные работы.

Также планируется обустроить основания для трех пожарных гидрантов и установить две задвижки на водопроводе. В смете предусмотрены и работы с трубами, и проверка системы после ремонта.

Завершить дополнительные работы должны до 30 сентября 2026 года. Гарантия на них составит три года.

Выполнить работы должно частное предприятие «ЭФФЕКТ».

Частное предприятие «Эффект» зарегистрировано в селе Усатово Одесской области и работает более 20 лет — с 25 ноября 2005 года, свидетельствуют данные аналитической системы YouControl. Размер уставного капитала составляет всего 500 гривен. Руководитель компании — Иоано Татьяна Анатольевна. Предприятие осуществляет 30 видов деятельности, главный из которых — строительство жилых и нежилых зданий.

За все годы своей работы фирма получила подрядов на сумму 179,7 миллиона гривен.

Стоит отметить, что частное предприятие «Эффект» фигурирует в уголовном деле, как свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений. Там говорится, что в июле 2018 года несколько человек решили выманить деньги у директора компании «ДПЛ Корпорейшен» за якобы имеющиеся долги перед предприятием «Эффект». Хотя, как отмечается в материалах дела, никаких реальных долгов не было.

Водопровод для Николаева. Немного истории

С того момента, как российские войска повредили водопровод, обеспечивавший Николаев водой, прошло уже более трех лет. С тех пор город с населением почти полмиллиона человек остался без централизованного снабжения качественной водой.

Все это время николаевцы получали воду из резервного источника, что вызывает много вопросов относительно качества такой воды и содержания солей в ее составе. Соленая вода повредила 1200 километров водопроводной сети города. Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко сообщил, что заменить всю протяженность сети, пострадавшей от подачи соленой воды, невозможно.

Долгое время представители государственной и местной власти искали варианты, как можно восстановить питьевое водоснабжение в Николаеве. Окончательное решение было принято в 2024 году: новый водопровод будут прокладывать из Новой Одессы, а средства выделили из госбюджета.

Служба восстановления области даже выбрала подрядчиков, которые будут работать по принципу «проектируй-строй». Ими стали три компании, каждая из которых отвечает за один из трёх участков работ: «Укртрансмист», «Ростдорстрой» и «Автострада». Однако впоследствии и заказчика, и подрядчика строительства сменили. Заказчиком строительства нового водопровода стала Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области, а подрядчиком — группа компаний «Автострада».

Новый водопровод для Николаева ввели в эксплуатацию 7 октября 2025 года — его подключили к сетям водоканала.