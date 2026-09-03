В Новоодесской общине аудиторы проведут проверку бюджета

Аудиторы проведут проверку бюджета в Новоодесской общине. Иллюстративное фото: Минфин

В Новоодесской общине проведут государственный финансовый аудит бюджета. Специалисты проверят, как использовались бюджетные средства, коммунальное имущество и земли общины.

Об этом сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы в Николаевской области.

О начале аудита представители службы сообщили 2 сентября во время встречи с руководством Новоодесской общины, бюджетными учреждениями и коммунальными предприятиями. Проверка охватит период с 1 января 2023 года по 30 сентября 2026 года.

«Специалисты будут изучать вопросы использования движимого и недвижимого имущества, бюджетных средств, земель территориальной общины и т. д.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проанализируют доходы и расходы бюджета, соблюдение финансовых и бюджетных правил, ведение бухгалтерского учета и достоверность финансовой и бюджетной отчетности.

Напомним, что на коммунальном предприятии «Николаевпастранс» аудиторы выявили нарушения на сумму более 1,6 миллиона гривен. Речь идет о излишних компенсациях за перевозку льготников и школьников, а также о нарушениях при начислении зарплат руководству.