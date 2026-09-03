 В Новоодесской общине аудиторы проведут проверку бюджета

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Главная Новости Экономика 15:34, 03 сентября, 2026

В Новоодесской общине аудиторы проведут проверку бюджета

Аудитори перевірять бюджет у Новоодеській громаді. Ілюстративне фото: МінфінАудиторы проведут проверку бюджета в Новоодесской общине. Иллюстративное фото: Минфин

В Новоодесской общине проведут государственный финансовый аудит бюджета. Специалисты проверят, как использовались бюджетные средства, коммунальное имущество и земли общины.

Об этом сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы в Николаевской области.

О начале аудита представители службы сообщили 2 сентября во время встречи с руководством Новоодесской общины, бюджетными учреждениями и коммунальными предприятиями. Проверка охватит период с 1 января 2023 года по 30 сентября 2026 года.

«Специалисты будут изучать вопросы использования движимого и недвижимого имущества, бюджетных средств, земель территориальной общины и т. д.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проанализируют доходы и расходы бюджета, соблюдение финансовых и бюджетных правил, ведение бухгалтерского учета и достоверность финансовой и бюджетной отчетности.

Напомним, что на коммунальном предприятии «Николаевпастранс» аудиторы выявили нарушения на сумму более 1,6 миллиона гривен. Речь идет о излишних компенсациях за перевозку льготников и школьников, а также о нарушениях при начислении зарплат руководству.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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