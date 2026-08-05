Аудиторы заявили о нарушениях, связанных с выплатой компенсаций льготникам в пастрансе Николаева

На «Николаевпастрансе» выявили излишние выплаты за перевозку льготников и школьников. Фото: пастранс

На коммунальном предприятии «Николаевпастранс» аудиторы выявили нарушения на сумму более 1,6 миллиона гривен. Речь идет о излишних компенсациях за перевозку льготников и школьников, а также о нарушениях при начислении зарплат руководству.

Об этом сообщили в Управлении Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

Проверка охватила период с 2022 по 2025 год. По данным аудиторов, предприятие получило более 541 тысячи гривен компенсации за перевозку льготников, хотя эти средства не должны были выплачиваться. Причина в том, что в отчеты включили расходы за декабрь предыдущих лет, хотя договоры позволяли компенсировать перевозки только в пределах того бюджетного года, когда они были выполнены.

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Еще более 1 миллиона гривен, как считают аудиторы, предприятие излишне получило за перевозку школьников в 2022 году. «Николаевпастранс» рассчитал компенсацию так, как будто проезд для школьников уже был бесплатным, хотя на тот момент действовали другие правила.

Также проверка выявила нарушения при начислении заработной платы. Сотрудникам, временно исполнявшим обязанности директора, выплачивали полный оклад директора, хотя должны были доплачивать лишь разницу между их зарплатой и окладом руководителя.

Материалы ревизии переданы в Николаевскую областную прокуратуру.

Напомним, что специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области за первые шесть месяцев 2026 года выявили финансовые нарушения, приведшие к потерям ресурсов на сумму 321,7 миллиона гривен. Всего аудиторы провели 210 контрольных мероприятий, проверив почти 13 миллиардов гривен финансовых и материальных ресурсов.