По состоянию на конец декабря 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 миллиардов гривен.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики по оплате населением жилищно-коммунальных услуг, передает издание Капитал.

— На конец декабря 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 31,5 миллиардов гривен, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 24,1 миллиардов гривен за поставки и распределение электрической энергии — 6,1 миллиардов гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 миллиардов гривен, за управление многоквартирным домом — 5,1 миллиардов гривен, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 миллиард гривен, — сообщает Госстат.

Что касается реструктуризации долгов за ЖКУ, в декабре населением было заключено 4,2 тысяч договоров о погашении задолженности на общую сумму 31,1 миллион гривен.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров о реструктуризации долгов, заключенных ранее, в декабре достигла 24,3 миллиона гривен. Что касается текущих платежей, то в декабре 2020 года население уплатило 20,3 миллиардов гривен — 72,6% начисленных за этот период сумм за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, жители Николаева задолжали около 118,6 миллионов гривен коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго» за услуги по теплоснабжению.