Цена на серебро превысила 30 долларов за унцию благодаря действиям розничных инвесторов, которые пытаются таким образом поднять стоимость драгоценного металла.

Об этом пишет Bloomberg.

Самые ценные фьючерсы (прим, - договор на поставку) повысились на 13% до 30,35 долларов за унцию после роста покупок акций серебра на выходных, розничные инвесторы вкладывали во все, что связано с серебром, от монет до слитков. IShares Silver Trust, один из крупнейших трастов, на котором отслеживают цены на металл, зафиксировал беспрецедентный чистый приток капитала в размере 944 миллионов долларов.

Розничные инвесторы подняли серебро до максимума с 2013 года. В разделе WallStreetBets форума Reddit пользователи договорились вкладываться в серебро, чтобы закрепить актив для крупных банков. Как сообщает Bloomberg, неожиданные инвестиции побеспокоили нишевой уголок в мире сырьевой торговли, раньше в этой сфере не наблюдался рост такими темпами.

— События прошлой недели показали, что неразумно сомневаться в покупательной способности розничных инвесторов, и это снова было достаточно продемонстрировано на рынке серебра, - сказал Хоуи Ли, экономист Oversea-Chinese Banking Corp.

Ажиотаж покупок акций на серебро подпитал рост акций горнодобывающих компаний. China Silver Group Ltd выросла на 45% в Гонконге, в то время как австралийская Silver Mines Ltd выросла на 49%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай главной геополитической угрозой — страной, которая может вызвать у него разногласия с администрацией Джо Байдена и Конгрессом. Зеленский отметил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций «Мотор Сичи»