Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание зеленых зон в Корабельном районе более 7 миллионов гривен на протяжении года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер на содержание зеленых зон и насаждений в Корабельном районе на сумму в 7 миллионов 865 тысяч гривен. За эту сумму подрядчик должен будет до конца года обслуживать скверы «Славы», «Солдатский», «Ольшанцев», сквер возле администрации Корабельного района, сквер «Витовский», имени Михаила Ливанова, «Маячный», «Металлург», «Связи», «Водолей», круг на проспекте Богоявленском и углу улицы Жукова, сквер «Руслан и Людмила», а также сквер «Даниила Самойловича.

В соответствии с условиями договора подрядчик должен будет очищать территории зеленых зон от мусора, листьев и снега, производить формовочную обрезку деревьев, сносить деревья и корчевать пни, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями и проводить ряд других видов работ. На данный момент во всех тендерах идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 5 октября.

Участие в торгах приняли два предпринимателя: Любовь Воробьева, которая запросила за выполнение работ 7 миллионов 71 тысячу 350 гривен, и Иван Негура, который предложил выполнить работы за 7 миллионов 149 тысяч 500 гривен.

В итоге поеду отдали Любови Воробьевой, так как она сделала самое выгодное предложение. На данный момент чиновники ожидают ответа от предпринимательницы о заключении договора.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит на содержание скверов и зеленых зон по проспекту Центральному 7,7 миллионов гривен на протяжении года.