Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит на содержание скверов и зеленых зон по проспекту Центральному 7,7 миллионов гривен на протяжении года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по содержанию зеленых зон и насаждений по проспекту Центральному на ожидаемую сумму в 7 миллионов 930 тысяч гривен.

В соответствии с условиями договора, подрядчик должен будет очищать территории зеленых зон от мусора, листьев и снега, производить формовочную обрезку деревьев, сносить деревья и корчевать пни, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями и проводить ряд других видов работ.

Участие торгах приняли «Стройсервис-Нк» с предложением в 7 миллионов 773 тысячи 943 гривны, а также предприниматель Иван Негруа, который запросил за выполнение работ 7 миллионов 820 тысяч гривнф. В итоге победу отдали компании «Стройсервис-Нк», так как ее предложение было самым выгодным. На данный момент чиновники ожидают ответа на предложение о заключении договора.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит на содержание зеленых зон в Заводском района города 6,2 миллионов гривен на протяжении года.