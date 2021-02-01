По итогам 2020 года, самой комфортной для ведения бизнеса в Украине стала Житомирская область. Николаевская область заняла в рейтинге из 25 областей последнее место.

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга «Regional Doing Business — 2020», проведенного Офисом эффективного регулирования Better Regulation Delivery Office (BRDO), передает Delo.ua.

Второе место в рейтинге заняла Черниговская область, на третьем расположился город Киев.

В первую пятерку также вошли Ровенская область (4 место), а также Винницкая и Ивано-Франковская области, которые набрали одинаковое количество баллов и разделили 5 место рейтинга.

Последние строчки в рейтинге 2020 заняли Киевская область (исследовалась отдельно от столицы), Луганская область (исследование городом Северодонецк), Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Николаевская области.

Как отметил исполнительный директор Офиса эффективного регулирования Алексей Дорогань, это уже третье исследование благоприятности условий ведения бизнеса в украинских областях, которое проводит BRDO.

— Рейтинг осуществляется на основании опроса согласно адаптированной методологии Doing Business Всемирного банка… Regional Doing Business — лакмусовая бумажка, показывает органам местного самоуправления, на чем надо акцентировать внимание, чтобы улучшить условия для предпринимателей и привлекать инвесторов, — заявил Алексей Дорогань.

Рейтинг «Regional Doing Business — 2020» определяется по сумме баллов, набранной областным центром в шести компонентах: открытие бизнеса, уплата местных налогов, оформление земельного участка, присоединение к электросетям, получение разрешений на строительство и электронные сервисы.

Оценивание проводилось по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса украинских предпринимателей, в котором приняли участие 1 754 респондентов из 25 областей и города Киева.

По словам руководителя проектов BRDO Вадима Загария, победитель нынешнего рейтинга — Житомирская область — имеет высокие баллы по компонентам «начало бизнеса», «оформление земельного участка» и «присоединение к электросетям.

— Однако, даже у лидера рейтинга есть существенные пробелы, которые нужно наверстать Житомир получил крайне низкий результат по показателю «электронные сервисы» в отличие от ряда центров, оказались в конце общего списка. Поэтому рейтинг — это о промежуточном результате, который нужно не только закрепить, но и приумножать, — подчеркнул Вадим Загарий.

Среди областных центров, в которых значительно изменился рейтинг, следует отметить Запорожье (+10 ступенек), Кропивницкий (-5 ступеней), Черновцы (+6 ступенек), Херсон (-5 ступеней), Хмельницкий (-8 ступенек) и Николаев (- 11 ступеней).

Рейтинг «Regional Doing Business», который оценивает легкость ведения бизнеса во всех областных центрах Украины, эксперты BRDO разрабатывают с 2017 года. Офис эффективного регулирования BRDO (Better Regulation Delivery Office) — независимый экспертно-аналитический центр, который финансируется международными донорами, в частности, Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и Инициативы EU4Business.