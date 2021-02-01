Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин в Украине — в киевском Blockbuster Mall.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу компании.

— Магазин располагается в Blockbuster Mall и будет работать с 10:00 до 22:00 с соблюдением строгих мер безопасности, включая социальное дистанцирование, обязательное ношение масок, температурный скрининг и частая дезинфекция помещения, — говорится в сообщении.

В связи с нынешними карантинными ограничениями, в магазине могут одновременно находиться не более 500 посетителей.

Отмечается, что для компании это первый магазин городского формата в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).

— Магазин имеет площадь более чем 5000 квадратных метров и предлагает около 5000 товаров и решений для дома. Почти 2000 наименований доступны в магазине; остальные 3000 — в основном мебель и другие товары большого размера — можно и бесплатно получить в одном из наших 4 пунктов выдачи заказов, в частности, и в магазине, или же выбрать опцию доставки на дом за дополнительную плату, — добавили в IKEA.

Напомним, IKEA выкупила 4450 гектар леса в США, чтобы не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности.