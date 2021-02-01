Шведская компания IKEA выкупила 4450 гектар леса в США, чтобы не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности.

Об этом пишет CNN.

В шведской компании подчеркнули, что продолжат поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность, а жители будут иметь доступ к большей части лесной территории.

В компании заявили, что стараются вести бизнес ответственно и верят, что нужно восстанавливать больше лесов, чем используется на производстве.

Напомним, что шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, объявила, что открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля — в киевском Blockbuster Mall.