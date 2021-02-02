Компания SpaceX к концу этого года может запустить ракету Falcon 9, экипаж которой полностью будет состоять из гражданских лиц.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ.

«SpaceX намерена не ранее четвертого квартала этого года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту — с исторического стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде», — говорится в сообщении.

Участие в запуске уже оплатил гендиректор американской компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Он также стал спонсором полета трех других участников, имена которых объявят в течение ближайших недель.

По данным агентства АР, Айзекман планирует собрать $ 200 млн пожертвований в пользу детской больницы St. Jude в Мемфисе, которая изучает и исследует онкологические заболевания. Половину из них составят личные средства Айзекмана.

Отмечается, что участницей миссии бизнесмен уже выбрал сотрудницу больницы. Третий член экипажа будет случайным образом выбран из тех, кто в течение февраля сделает пожертвование St. Jude. Четвертым участником станет владелец одной из компаний, которая пользуется услугами Shift4 Payments, поставщика интегрированных решений для обработки платежей и технологических решений.

Отмечается, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом.

На околоземной орбите экипаж пробудет несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и приземлится у побережья Флориды.

Ранее сообщалось, что Минобороны США и космическое агентство NASA начали взаимодействие с целью обеспечения боевой защиты американских спутников, а также будущих баз NASA на Луне.