В 2020 году финансирование капитальных инвестиционных программ порта «Ника-Тера» увеличено на 29%, по сравнению с 2019 годом. В модернизацию порта за 2020 год было вложено более 60 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— В 2020-м и в 2021 мы продолжаем строить порт нового поколения. Инвестиции, которые осуществляет собственник, в первую очередь, направлены на то, чтобы повысить качество и скорость обслуживания клиентов, а также внедрить лучшие международные практики сервиса, – прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Инвестиции направлялись на увеличение пропускной способности порта и скорости обслуживания клиентов. Ключевыми инвестиционными проектами 2020 года стали:

– Проект модернизации Грузового района №2, специализирующегося на обработке сыпучих грузов. В рамках проекта был построен и введен в эксплуатацию современный причально-весовой комплекс, состоящий из двух технологических линий. Максимальная производительность каждой линии – до 1800 м3 в час.

– Проект увеличения железнодорожного парка порта и расширение пропускной способности «Ника-Тера». За счет увеличения собственного железнодорожного парка, были существенно расширены возможности для клиентов, использующих ж\д транспорт для доставки грузов в порт. Количество собственных тепловозов доведено до 10. Все локомотивы, находящиеся на балансе порта, оснащены современными системами управления, которые обеспечивают безопасные условия работы машинистов.

— «Ника-Тера» – это порт с абсолютно новыми стандартами ведения бизнеса. Чтобы заинтересовать новых клиентов и сохранить существующих мы должны быстро реагировать и мгновенно отвечать вызовам рынка. Нашему порту и далее необходима модернизация. Это инвестиции в новую философию бизнеса, в новые подходы работы с клиентами, – отметил СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

С 2011 года «Ника-Тера» входит в портовой бизнес Group DF Дмитрия Фирташа. Всего в развитие порта вложено более 1,5 миллиарда гривен.

В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,3 млн тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллионов тонн или 75 % от общего объёма, навалочные – 1,27 миллионов тонн (18%), наливные – 323 тысяч тонн (4 %), минеральные удобрения – 215 тысяч тонн (3%).