Министр юстиции Денис Малюська рассказал о продвижении в вопросе приватизации украинских тюрем. Первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.

Об этом говорится в интервью Дениса Малюськи «Украинскому радио».

По словам министра, активные действия в направлении приватизации пенитенциарных учреждений начнутся в феврале.

— Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года, — сказал он.

Денис Малюська также напомнил о внедрении платных камер. Он рассказал, что от платных камер государственный бюджет уже получил более 2,2 млн гривен.

— И это существенно превышает все наши затраты на оборудование таких тюрем, на полученные средства мы проводим ремонты в бесплатных камерах. Эта услуга крайне популярна, платных камер в Киевском СИЗО станет существенно больше, поступлений будет больше и будет больше ремонтов бесплатных камер, — добавил министр.

Ранее в Минюсте сообщили, что с момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 миллиона гривен.