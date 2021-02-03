Министр юстиции Денис Малюська рассказал о продвижении в вопросе приватизации украинских тюрем. Первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.
Об этом говорится в интервью Дениса Малюськи «Украинскому радио».
По словам министра, активные действия в направлении приватизации пенитенциарных учреждений начнутся в феврале.
— Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года, — сказал он.
Денис Малюська также напомнил о внедрении платных камер. Он рассказал, что от платных камер государственный бюджет уже получил более 2,2 млн гривен.
— И это существенно превышает все наши затраты на оборудование таких тюрем, на полученные средства мы проводим ремонты в бесплатных камерах. Эта услуга крайне популярна, платных камер в Киевском СИЗО станет существенно больше, поступлений будет больше и будет больше ремонтов бесплатных камер, — добавил министр.
Ранее в Минюсте сообщили, что с момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 миллиона гривен.
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Министр юстиции Денис Малюська рассказал о продвижении в вопросе приватизации украинских тюрем. Первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.
Об этом говорится в интервью Дениса Малюськи «Украинскому радио».
По словам министра, активные действия в направлении приватизации пенитенциарных учреждений начнутся в феврале.
— Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года, — сказал он.
Денис Малюська также напомнил о внедрении платных камер. Он рассказал, что от платных камер государственный бюджет уже получил более 2,2 млн гривен.
— И это существенно превышает все наши затраты на оборудование таких тюрем, на полученные средства мы проводим ремонты в бесплатных камерах. Эта услуга крайне популярна, платных камер в Киевском СИЗО станет существенно больше, поступлений будет больше и будет больше ремонтов бесплатных камер, — добавил министр.
Ранее в Минюсте сообщили, что с момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 миллиона гривен.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа