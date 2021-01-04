С момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 миллиона гривен.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

– Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен. Себестоимость: 67 450 гривен. Ну и традиционно напоминаю, за это ремонт уплачено 0 (ноль) гривень налогоплательщиков, - написал Малюська. Он также опубликовал фото отремонтированной платной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе.

Напомним, в 2021 году в ведомстве планируют приватизацию менее четырех исправительных учреждений. Средства от их продажи будут распределять для нового строительства.