В этом году Министерству юстиции Украины не удалось перейти к активной фазе «большой распродажи тюрем», однако уже в 2021 году в ведомстве планируют приватизацию менее четырех исправительных учреждений. Средства от их продажи будут распределять для нового строительства.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По его словам, на пути приватизации тюрем этого года стали многочисленные бюрократические препятствия.

Однако утвержденный бюджет на 2021 год позволит начать этот процесс. В частности закон о госбюджете предусматривает, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30. То есть 70% идут на в спецфонд и на новое строительство, а 30% — в общие доходы бюджета.

— Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации, - сказал Денис Малюська.

Он отметил, что в этом году в Украине существенно уменьшили сеть тюрем и начали проектирование новой тюремной инфраструктуры. В частности речь идет о новых следственных изоляторах во Львове и под Киевом.

— «Под нож пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания. Это позволило нам уменьшить количество сотрудников и несколько повысить заработные платы тем, кто остался, - отметил министр.

Напомним, что Министр юстиции Денис Малюська представил услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах с улучшенными условиями.