В Вознесенском районе в результате атаки дрона пострадала 46-летняя женщина

Обстрел Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

Вечером 19 августа российские войска атаковали Вознесенский район Николаевской области. По предварительным данным, враг применил беспилотник типа «Гербера».

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

В результате атаки пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Также в результате атаки поврежден частный дом. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что за последние сутки армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Погибших и раненых нет.