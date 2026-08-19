В Вознесенском районе в результате атаки дрона пострадала 46-летняя женщина
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- Алена КоханчукРепортер
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Вечером 19 августа российские войска атаковали Вознесенский район Николаевской области. По предварительным данным, враг применил беспилотник типа «Гербера».
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
В результате атаки пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.
Также в результате атаки поврежден частный дом. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что за последние сутки армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Погибших и раненых нет.
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