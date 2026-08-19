 В Вознесенском районе в результате атаки дрона пострадала 46-летняя женщина

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Главная Новости Инциденты 21:49, 19 августа, 2026

В Вознесенском районе в результате атаки дрона пострадала 46-летняя женщина

Обстріл Миколаївщини. Ілюстраційне фото: НикВестиОбстрел Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

Вечером 19 августа российские войска атаковали Вознесенский район Николаевской области. По предварительным данным, враг применил беспилотник типа «Гербера».

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

В результате атаки пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Также в результате атаки поврежден частный дом. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что за последние сутки армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Погибших и раненых нет.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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