Россия нанесла ракетный удар по Николаевской области и обстреляла её из артиллерии
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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За прошедшие сутки армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Погибших и раненых нет.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Днём россияне атаковали промышленный объект в Николаевском районе крылатой ракетой типа Х-22.
Кроме того, под артиллерийским обстрелом оказалась Куцурубская община. Также область подверглась атаке ударным беспилотником типа «Shahed». Разрушений в результате попаданий не зафиксировано.
Напомним, днем 18 августа российские войска атаковали промышленный объект в Николаевском районе. Предположительно, для нанесения удара враг использовал крылатую ракету.
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