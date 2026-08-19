Россия нанесла ракетный удар по Николаевской области и обстреляла её из артиллерии

Последствия атак на Николаев. Иллюстративное фото: НикВести

За прошедшие сутки армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Погибших и раненых нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Днём россияне атаковали промышленный объект в Николаевском районе крылатой ракетой типа Х-22.

Кроме того, под артиллерийским обстрелом оказалась Куцурубская община. Также область подверглась атаке ударным беспилотником типа «Shahed». Разрушений в результате попаданий не зафиксировано.

Напомним, днем 18 августа российские войска атаковали промышленный объект в Николаевском районе. Предположительно, для нанесения удара враг использовал крылатую ракету.