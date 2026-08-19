 Россия нанесла ракетный удар по Николаевской области и обстреляла её из артиллерии

  • среда

    19 августа, 2026

  • 18°
    Пасмурно

    Николаев

  • 19 августа , 2026 среда

  • Николаев • 18° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Оборона 7:45, 19 августа, 2026

Россия нанесла ракетный удар по Николаевской области и обстреляла её из артиллерии

Наслідки атак по Миколаєву. Ілюстративне фото: НикВестиПоследствия атак на Николаев. Иллюстративное фото: НикВести

За прошедшие сутки армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Погибших и раненых нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Днём россияне атаковали промышленный объект в Николаевском районе крылатой ракетой типа Х-22.

Кроме того, под артиллерийским обстрелом оказалась Куцурубская община. Также область подверглась атаке ударным беспилотником типа «Shahed». Разрушений в результате попаданий не зафиксировано.

Напомним, днем 18 августа российские войска атаковали промышленный объект в Николаевском районе. Предположительно, для нанесения удара враг использовал крылатую ракету.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

Последние новости про: Война в Украине

Россия атаковала промышленный объект под Николаевом: в ОВА сообщили о ударе крылатой ракетой
Украинские удары по РФ стали второй по значимости проблемой для россиян после уровня жизни, — ГУР
Федоров предлагает провести в Украине выборы во время войны: «Это доверие нужно восстановить»
Реклама
Читайте также:
новости
Кабинет жителя, чат-бот и «умные» счетчики: в Новоодесской громаде запланировали цифровизацию

Юлия Лукьяненко
новости
«Всю ночь крики и драки», — жители Николаева жалуются на скопление пьяных людей возле АТБ на площади Победы

Дарина Мельничук
новости
Николаевцы пожаловались на нашествие блох в доме по Театральной — в «Місто для людей» утверждают, что уже дважды травили насекомых

Алина Квитко
новости
«Николаевводоканал» планирует потратить почти ₴6 млн на детали для ремонта аварийных сетей

Дарина Мельничук
новости
В Одессе почти вдвое повысили тариф на воду

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Война в Украине

Федоров предлагает провести в Украине выборы во время войны: «Это доверие нужно восстановить»
Украинские удары по РФ стали второй по значимости проблемой для россиян после уровня жизни, — ГУР
Россия атаковала промышленный объект под Николаевом: в ОВА сообщили о ударе крылатой ракетой

Николаевцы пожаловались на нашествие блох в доме по Театральной — в «Городе для людей» утверждают, что уже дважды травили насекомых

Мэр Николаева посетил празднование Дня города Тернополя

13 часов назад

«Мы стучали во все двери». Как жители Николаева пытаются защитить зеленую зону от застройки АЗС?

Юлия Бойченко

Главное сегодня