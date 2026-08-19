Полиция разыскала мужчину, который в центре Николаева купался голым в фонтане

В Николаеве правоохранители разыскали мужчину, который купался обнаженным в фонтане на улице Соборной и демонстрировал прохожим гениталии.

Об этом 19 августа сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Правоохранители установили личность мужчины с помощью камер видеонаблюдения. По данным полиции, он залез обнаженным в фонтан и тем самым нарушал общественный порядок.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за кражи и действия, повлекшие смерть человека. По решению суда он проходил принудительное медицинское лечение.

В настоящее время полиция начала досудебное расследование по статье «Хулиганство». Мужчине может грозить до пяти лет ограничения свободы.

Также правоохранители назначили экспертизы, чтобы установить его психическое состояние.

Напомним, что жители Николаева жалуются на постоянное скопление людей возле супермаркета АТБ на площади Победы. По словам местной жительницы, по вечерам там собираются компании, которые употребляют алкоголь, громко ведут себя и устраивают конфликты. Недавно возле этого же супермаркета произошла драка, в результате которой погиб 18-летний парень.