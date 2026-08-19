Фридайверка из Николаева Садурская завоевала золото чемпионата мира, установив личный рекорд — 108 метров
-
- Мария ХамицевичКорреспондент
-
-
Украинская спортсменка из Николаева Екатерина Садурская завоевала золото чемпионата мира-2026 по фридайвингу. На соревнованиях в Гондурасе она победила в дисциплине CWT, погрузившись на глубину 108 метров.
Как сообщает «Суспильне Спорт», мировое первенство под эгидой Всемирной федерации подводной деятельности (CMAS) стартовало на острове Роатан. Первыми состоялись соревнования по погружению с постоянным весом и ластами.
Екатерина Садурская заявила глубину 108 метров и успешно достигла этой отметки, за что заняла первое место.
Более большую глубину — 121 метр — заявили украинка Наталья Жаркова и итальянка Алессия Зеккини. Однако ни одна из них не смогла зачесть этот результат.
Алессия Зеккини развернулась на глубине 114 метров. Из-за штрафов её результат составил 106 метров, что принесло спортсменке «серебро».
Наталья Жаркова достигла заявленных 121 метра, но после возвращения на поверхность у неё произошёл блэкаут. Из-за этого её результат был дисквалифицирован.
Для Екатерины Садурской это первое «золото» чемпионата мира CMAS в дисциплине CWT. Ранее она становилась чемпионкой мира по свободному погружению (FIM) и погружению с постоянным весом без ласт (CNF).
На двух предыдущих чемпионатах мира Екатерина Садурская занимала четвертое место в CWT. В 2024 году она показала результат 103 метра, а в 2025-м — 98 метров.
Следует отметить, что Екатерина Садурская установила уже девятый мировой рекорд в нырянии с постоянным весом без ласт (CNF). Недавно она достигла отметки 88 метров на соревнованиях Deep Dominica под эгидой CMAS.
Последние новости про: Спорт
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести