Фридайверка из Николаева Садурская завоевала золото чемпионата мира, установив личный рекорд — 108 метров

Садурская завоевала золото чемпионата мира, установив личный рекорд. Фото: nakypilo.ua

Украинская спортсменка из Николаева Екатерина Садурская завоевала золото чемпионата мира-2026 по фридайвингу. На соревнованиях в Гондурасе она победила в дисциплине CWT, погрузившись на глубину 108 метров.

Как сообщает «Суспильне Спорт», мировое первенство под эгидой Всемирной федерации подводной деятельности (CMAS) стартовало на острове Роатан. Первыми состоялись соревнования по погружению с постоянным весом и ластами.

Екатерина Садурская заявила глубину 108 метров и успешно достигла этой отметки, за что заняла первое место.

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Более большую глубину — 121 метр — заявили украинка Наталья Жаркова и итальянка Алессия Зеккини. Однако ни одна из них не смогла зачесть этот результат.

Алессия Зеккини развернулась на глубине 114 метров. Из-за штрафов её результат составил 106 метров, что принесло спортсменке «серебро».

Наталья Жаркова достигла заявленных 121 метра, но после возвращения на поверхность у неё произошёл блэкаут. Из-за этого её результат был дисквалифицирован.

Для Екатерины Садурской это первое «золото» чемпионата мира CMAS в дисциплине CWT. Ранее она становилась чемпионкой мира по свободному погружению (FIM) и погружению с постоянным весом без ласт (CNF).

На двух предыдущих чемпионатах мира Екатерина Садурская занимала четвертое место в CWT. В 2024 году она показала результат 103 метра, а в 2025-м — 98 метров.

Следует отметить, что Екатерина Садурская установила уже девятый мировой рекорд в нырянии с постоянным весом без ласт (CNF). Недавно она достигла отметки 88 метров на соревнованиях Deep Dominica под эгидой CMAS.