На Николаевщине в школу пойдут 88,5 тыс. детей — меньше, чем в прошлом году

В первый класс в Николаевской области пойдут почти 6 тысяч учеников. Фото: 977.com.ua

В новом учебном году в Николаевской области будут учиться 88,5 тысяч учеников. Их количество уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В первый класс, по предварительной информации, пойдут 5 782 ребенка. Многие из них — переселенцы.

Об этом стало известно во время заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования 18 августа, пишут «НикВести».

Как рассказала депутатам директор департамента образования и науки Николаевской ОВА Алла Велиховская, в этом году количество учеников сократилось почти на шесть тысяч.

— У нас 88 500 учеников. В прошлом году их было 94 300, то есть учащихся стало практически на 6 тысяч меньше, — отметила Алла Велиховская.

Очно и в смешанном формате будут учиться 76 240 учеников, то есть около 86%.

Также Алла Велиховская сообщила, что стало меньше и первоклассников. Среди тех, кто впервые пойдет в школу, много переселенцев.

— На сегодняшний день первоклассников в целом гораздо меньше. У нас наблюдается приток за счет перемещенных лиц. В основном это Херсон. Сегодня многие приезжают, оформляют детей в наши учебные заведения, потому что сейчас есть возможность очного обучения, — рассказала директор департамента образования.

По состоянию на 5 августа подано 5782 заявления в первый класс.

— Я тоже не могу назвать точную цифру, потому что на сегодняшний день она приблизительная. По состоянию на 5 августа в систему ICOM внесена информация о первоклассниках. Это те, кто поступает в первый класс, и родители подтвердили, что этот ребенок действительно идет в первый класс, — отметила Алла Велиховская.

Она обратила внимание на то, что родители могут оформить школьный набор для учеников первого класса.

— Выделяются средства, они перечисляются на карту через приложение «Дія». И родители могут потратить их на покупку канцелярских принадлежностей и одежды для ребенка, который поступает в первый класс. Родителям будет значительно легче готовить детей к школе, — сообщила директор департамента образования.

Напомним, в новом учебном году в Николаевской области предварительно планируется организовать очное обучение в 244 учреждениях общего среднего образования, еще 107 будут работать в смешанном формате, а 41 — дистанционно. Дистанционное обучение сохранят прежде всего в школах, расположенных вблизи линии боевого столкновения.