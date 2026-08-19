 В Николаевской области с сентября 244 школы планируют работать в очном формате, 41 — в дистанционном

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Главная Новости Общество 10:42, 19 августа, 2026

В Николаевской области с сентября 244 школы планируют работать в очном формате, 41 — в дистанционном

На Миколаївщині у вересні 244 школи планують працювати очно, 41 —дистанційно. Фото для ілюстрації з архіву НикВестиВ Николаевской области в сентябре 244 школы планируют работать в очном формате, 41 — в дистанционном. Фото для иллюстрации из архива НикВести

В новом учебном году в Николаевской области предварительно планируется организовать очное обучение в 244 учреждениях общего среднего образования, еще 107 будут работать в смешанном формате, а 41 — дистанционно. Дистанционное обучение сохранят прежде всего в школах, расположенных вблизи линии боевого столкновения.

Об этом во время заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам образования сообщила директор департамента образования и науки Николаевской ОГА Алла Велиховская.

По её словам, в целом в области сейчас функционируют 414 учебных заведений различных форм собственности. Из них 387 — учреждения общего среднего образования, ещё 25 — их филиалы коммунальной формы собственности. Два учреждения являются частными.

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Алла Велиховская отметила, что формат обучения может меняться в течение года в зависимости от ситуации с безопасностью и готовности укрытий.

«Формат обучения может измениться в любой день, когда будут созданы необходимые условия. То есть, если на 1 сентября обучение ведётся дистанционно, а укрытия получат разрешение 1 октября, значит, со 2 октября ученики могут спокойно перейти на очное обучение», — пояснила она.

По её словам, существует решение правительства о том, что необходимо организовать полноценное обучение в укрытиях. Однако, по словам Аллы Велиховской, дети в большинстве укрытий не могут учиться в нормальном режиме, ведь помещения рассчитаны на 500–600 человек, и там сложно одновременно организовать комфортный образовательный процесс для большого количества учеников.

— Убежища — это не отдельные комнаты, а огромные залы на 500–600 человек. Организовать там полноценный образовательный процесс, когда сидит класс, сидит учитель, дети сосредоточены... С гуманитарными науками ещё может быть, а с точными науками будет немного сложнее, — сказала Алла Велиховская.

По её словам, школы, располагающие соответствующими возможностями, уже продумывают, как организовать обучение в укрытиях в случае длительного пребывания там учащихся.

Ранее Кабинет Министров Украины выделил 41,1 миллиона гривен на обустройство образовательной среды и обеспечение резервного энергоснабжения учебных заведений в прифронтовых регионах. Эти средства были собраны через UNITED24.

Напомним, в прифронтовых общинах Украины установят 840 мобильных укрытий. Общую стоимость проекта оценили в 1,4 миллиарда гривен. Этот вопрос обсудили в ходе конгрессовых слушаний на площадке Офиса Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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