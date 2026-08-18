«Набор школьника»: как получить ₴5 тысяч на подготовку первоклассника
- Пресс-релиз
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- Миколаївська обласна рада
Родители первоклассников могут получить единовременное государственное пособие в размере 5 000 грн на подготовку ребенка к школе. Средства можно потратить на книги, канцтовары, школьные принадлежности, одежду и обувь.
Об этом сообщили в Николаевской областной раде.
Кто может подать заявление:
- родители первоклассника;
- усыновители;
- законные представители ребенка — граждане Украины.
Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Как подать заявление через приложение «Дія»:
- Войдите в приложение «Дія».
- Откройте раздел «Помощь от государства».
- Выберите услугу «Школьный набор».
- Выберите ребенка, который поступает в первый класс.
- Перейдите к подаче заявления.
- Если у вас еще нет «Дія.Картки» — откройте ее в одном из уполномоченных банков.
- Выберите «Дия.Карту» со специальным счетом «Забота о ребенке».
- Проверьте данные и подпишите заявление с помощью «Дия.Подписи».
Подать заявление можно также офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации.
Важно: заявление необходимо подать до 1 ноября. Выплата не назначается, если ребенка не зачислили в первый класс, он повторно обучается или не начинает обучение в этом году, а также в случаях, когда право на выплату не подтверждено в ходе верификации.
Подробнее о «Пакет школьника» и условиях получения помощи — по ссылке.
Напомним, что Кабинет Министров Украины выделит 41,1 миллиона гривен на обустройство образовательной среды и обеспечение резервного электроснабжения учебных заведений в прифронтовых регионах. Эти средства были собраны через UNITED24.
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