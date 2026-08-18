 «Набор школьника»: как получить ₴5 тысяч на подготовку первоклассника

  • вторник

    18 августа, 2026

  • 27.8°
    Ясное небо

    Николаев

  • 18 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 27.8° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 11:43, 18 августа, 2026

«Набор школьника»: как получить ₴5 тысяч на подготовку первоклассника

Фото: Миколаївська міська радаФото: Николаевский областной совет

Родители первоклассников могут получить единовременное государственное пособие в размере 5 000 грн на подготовку ребенка к школе. Средства можно потратить на книги, канцтовары, школьные принадлежности, одежду и обувь.

Об этом сообщили в Николаевской областной раде.

Кто может подать заявление:

  • родители первоклассника;
  • усыновители;
  • законные представители ребенка — граждане Украины.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявление через приложение «Дія»:

  1. Войдите в приложение «Дія».
  2. Откройте раздел «Помощь от государства».
  3. Выберите услугу «Школьный набор».
  4. Выберите ребенка, который поступает в первый класс.
  5. Перейдите к подаче заявления.
  6. Если у вас еще нет «Дія.Картки» — откройте ее в одном из уполномоченных банков.
  7. Выберите «Дия.Карту» со специальным счетом «Забота о ребенке».
  8. Проверьте данные и подпишите заявление с помощью «Дия.Подписи».

Подать заявление можно также офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации.

Важно: заявление необходимо подать до 1 ноября. Выплата не назначается, если ребенка не зачислили в первый класс, он повторно обучается или не начинает обучение в этом году, а также в случаях, когда право на выплату не подтверждено в ходе верификации.

Подробнее о «Пакет школьника» и условиях получения помощи — по ссылке.

Напомним, что Кабинет Министров Украины выделит 41,1 миллиона гривен на обустройство образовательной среды и обеспечение резервного электроснабжения учебных заведений в прифронтовых регионах. Эти средства были собраны через UNITED24.

В соответствии с Законами Украины «О медиа» и «О рекламе», данный материал был опубликован либо на правах рекламы, либо в партнёрстве с ЧП «НикВести Продакшн» и официальным органом государственной власти, местного самоуправления, общественной организацией, предприятием, учреждением или организацией, осуществляющими хозяйственную деятельность, частным или юридическим лицом, выступающим партнёром в рамках информационного сотрудничества, либо через уполномоченное лицо или хозяйствующий субъект, который на договорных основаниях размещает материалы на онлайн-медиа «НикВести» (регистрационный номер R-40-00984).

Содержание материала является исключительной ответственностью автора, выступающего в лице: Миколаївська обласна рада

Последние новости про: Образование

Число первоклассников в Херсоне за четыре года сократилось почти вдвое
В Николаеве в третий раз проводится тендер на сумму ₴86 млн на укрытия для детсада, где с 2019 года так и не завершили аварийный капремонт
Обучение, переквалификация и поддержка карьерного роста: в Вознесенске утвердили программу образования для взрослых
Реклама
Читайте также:
новости
Южноукраинск получит 14 генераторов от США на ₴58 млн

Алена Коханчук
новости
Обучение, переквалификация и поддержка карьерного роста: в Вознесенске утвердили программу образования для взрослых

Алена Коханчук
новости
В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки, перекрывающие проезд возле дома на проспекте Центральном

Алена Коханчук
новости
В Николаеве в третий раз проводится тендер на сумму ₴86 млн на укрытия для детсада, где с 2019 года так и не завершили аварийный капремонт

Алиса Меликадамян
новости
Карман для общественного транспорта и дополнительная полоса движения: часть пр. Богоявленского в Николаеве отремонтируют за ₴10,6 млн

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Образование

Обучение, переквалификация и поддержка карьерного роста: в Вознесенске утвердили программу образования для взрослых
В Николаеве в третий раз проводится тендер на сумму ₴86 млн на укрытия для детсада, где с 2019 года так и не завершили аварийный капремонт
Число первоклассников в Херсоне за четыре года сократилось почти вдвое

Южноукраинск получит 14 генераторов от США на ₴58 млн

Обучение, переквалификация и поддержка карьерного роста: в Вознесенске утвердили программу образования для взрослых

2 часа назад

Россияне ударили дроном вблизи Николаева: повреждены дом и автобус

Главное сегодня