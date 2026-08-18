«Набор школьника»: как получить ₴5 тысяч на подготовку первоклассника

Фото: Николаевский областной совет

Родители первоклассников могут получить единовременное государственное пособие в размере 5 000 грн на подготовку ребенка к школе. Средства можно потратить на книги, канцтовары, школьные принадлежности, одежду и обувь.

Об этом сообщили в Николаевской областной раде.

Кто может подать заявление:

родители первоклассника;

усыновители;

законные представители ребенка — граждане Украины.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявление через приложение «Дія»:

Войдите в приложение «Дія». Откройте раздел «Помощь от государства». Выберите услугу «Школьный набор». Выберите ребенка, который поступает в первый класс. Перейдите к подаче заявления. Если у вас еще нет «Дія.Картки» — откройте ее в одном из уполномоченных банков. Выберите «Дия.Карту» со специальным счетом «Забота о ребенке». Проверьте данные и подпишите заявление с помощью «Дия.Подписи».

Подать заявление можно также офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации.

Важно: заявление необходимо подать до 1 ноября. Выплата не назначается, если ребенка не зачислили в первый класс, он повторно обучается или не начинает обучение в этом году, а также в случаях, когда право на выплату не подтверждено в ходе верификации.

Подробнее о «Пакет школьника» и условиях получения помощи — по ссылке.

Напомним, что Кабинет Министров Украины выделит 41,1 миллиона гривен на обустройство образовательной среды и обеспечение резервного электроснабжения учебных заведений в прифронтовых регионах. Эти средства были собраны через UNITED24.