Правительство на заседании 3 февраля одобрило распоряжение президента о заключении гарантийного соглашения «Развитие аэропорта Борисполь» между Украиной и ЕИБ, а также распоряжения Кабмина о целесообразности соответствующего займа от ЕИБ в размере 270 миллионов евро.

Об этом говорится на Правительственном портале.

С помощью привлеченных средств планируют модернизировать аэропорт и увеличить пассажиропоток аэропорта до 56 миллионов человек в 2040 году.

— В том числе за счет повышения технического оснащения, конкурентоспособности предприятия, расширение сети маршрутов и привлечение новых авиаперевозчиков, — прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что проект предусматривает реконструкцию летной зоны №2:

— Существующая искусственная взлетно-посадочная полоса №2, которая была введена в эксплуатацию еще в 1971 году, уже отработала свой ресурс и из-за многолетнего использования со значительными нагрузками восстановлению не подлежит, — пояснил Владислав Криклий.

По его словам, современные крупногабаритные самолеты требуют иного подхода к аэродромным сооружениям и службам аэропорта, поэтому «реконструкция летной зоны №2 будет осуществляться с обязательным учетом опыта ряда стран и международных организаций как ICAO и IATA при эксплуатации крупногабаритных самолетов».

Напомним, Европейский инвестиционный банк инвестировал в Украину более 1 миллиарда евро в 2020 году, что на 50% больше по сравнению с 2019 годом.