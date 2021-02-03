В среду, 3 февраля, запускается стратегия «Развитие доступа аграрного сектора Украины на рынки капитала». Программа будет осуществлена в 2021-2024 года при участии Международной финансовой корпорации и Швейцарии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На мероприятии присутствовали иностранные инвесторы. Нововведение призвано развивать аграрный сектор экономики в Украине, для этого на рынок будет облегчен доступ иностранным инвестициям.

— В прошлом году вместе с партнерами мы работали над модернизацией Закона об аграрной расписке, с целью улучшить доступ к финансовым ресурсам в сельском хозяйстве Украины. И сегодня я особенно горжусь Украиной, которая смогла внести свой вклад в улучшение этого инструмента, и стать на путь автоматизации и цифровой трансформации в аграрном секторе, - отметил заместитель Министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Он добавил, что ожидается уменьшение бюрократических препятствий, которые усложняют процесс вложений для иностранных предпринимателей, которые готовы сотрудничать с национальным аграрным сектором. В частности, Реестр аграрных расписок уже согласован с другими государственными реестрами, что позволит совершать автоматизированный обмен цифровыми данными.

С самого начала законопроекта «Аграрные расписки в Украине» Министерство поддерживало внедрения этого нового альтернативного инструмента финансирования. Так, расписки уже помогли агропроизводителям получить финансирование в размере более 32 миллиардов гривен.

Минэкономики отмечает, что данный шаг поможет обеспечить фермеров широким спектром инструментов для привлечения инвестиций.

Ранее НикВести сообщали, что в Минэкономики прошла встреча заместителя министра по вопросам цифрового развития Игоря Дядюры с директором консульско-правового отдела Посольства Германии Карстеном Маер-Вифхаузеном и первым секретарем посольства Франком Мюллером.