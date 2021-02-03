В среду, 3 февраля, запускается стратегия «Развитие доступа аграрного сектора Украины на рынки капитала». Программа будет осуществлена в 2021-2024 года при участии Международной финансовой корпорации и Швейцарии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
На мероприятии присутствовали иностранные инвесторы. Нововведение призвано развивать аграрный сектор экономики в Украине, для этого на рынок будет облегчен доступ иностранным инвестициям.
— В прошлом году вместе с партнерами мы работали над модернизацией Закона об аграрной расписке, с целью улучшить доступ к финансовым ресурсам в сельском хозяйстве Украины. И сегодня я особенно горжусь Украиной, которая смогла внести свой вклад в улучшение этого инструмента, и стать на путь автоматизации и цифровой трансформации в аграрном секторе, - отметил заместитель Министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Он добавил, что ожидается уменьшение бюрократических препятствий, которые усложняют процесс вложений для иностранных предпринимателей, которые готовы сотрудничать с национальным аграрным сектором. В частности, Реестр аграрных расписок уже согласован с другими государственными реестрами, что позволит совершать автоматизированный обмен цифровыми данными.
С самого начала законопроекта «Аграрные расписки в Украине» Министерство поддерживало внедрения этого нового альтернативного инструмента финансирования. Так, расписки уже помогли агропроизводителям получить финансирование в размере более 32 миллиардов гривен.
Минэкономики отмечает, что данный шаг поможет обеспечить фермеров широким спектром инструментов для привлечения инвестиций.
Ранее НикВести сообщали, что в Минэкономики прошла встреча заместителя министра по вопросам цифрового развития Игоря Дядюры с директором консульско-правового отдела Посольства Германии Карстеном Маер-Вифхаузеном и первым секретарем посольства Франком Мюллером.
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В среду, 3 февраля, запускается стратегия «Развитие доступа аграрного сектора Украины на рынки капитала». Программа будет осуществлена в 2021-2024 года при участии Международной финансовой корпорации и Швейцарии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
На мероприятии присутствовали иностранные инвесторы. Нововведение призвано развивать аграрный сектор экономики в Украине, для этого на рынок будет облегчен доступ иностранным инвестициям.
— В прошлом году вместе с партнерами мы работали над модернизацией Закона об аграрной расписке, с целью улучшить доступ к финансовым ресурсам в сельском хозяйстве Украины. И сегодня я особенно горжусь Украиной, которая смогла внести свой вклад в улучшение этого инструмента, и стать на путь автоматизации и цифровой трансформации в аграрном секторе, - отметил заместитель Министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Он добавил, что ожидается уменьшение бюрократических препятствий, которые усложняют процесс вложений для иностранных предпринимателей, которые готовы сотрудничать с национальным аграрным сектором. В частности, Реестр аграрных расписок уже согласован с другими государственными реестрами, что позволит совершать автоматизированный обмен цифровыми данными.
С самого начала законопроекта «Аграрные расписки в Украине» Министерство поддерживало внедрения этого нового альтернативного инструмента финансирования. Так, расписки уже помогли агропроизводителям получить финансирование в размере более 32 миллиардов гривен.
Минэкономики отмечает, что данный шаг поможет обеспечить фермеров широким спектром инструментов для привлечения инвестиций.
Ранее НикВести сообщали, что в Минэкономики прошла встреча заместителя министра по вопросам цифрового развития Игоря Дядюры с директором консульско-правового отдела Посольства Германии Карстеном Маер-Вифхаузеном и первым секретарем посольства Франком Мюллером.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа