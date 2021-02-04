Группа ОККО планирует инвестировать до $3 млн в приобретенный в январе 2021 года Херсонский нефтеперевалочный комплекс (НПК). Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ОККО рассчитывают, что приобретение комплекса поможет создать мощную логистическую базу для более эффективного и мобильного обеспечения топливом автозаправочных комплексов сети на юге и востоке Украины. Кроме того, ОККО делает серьезный шаг к диверсификации источников поставок топлива.

Получив собственные портовые мощности, мы получаем и прямой доступ к средиземноморскому рынку нефтепродуктов. И при благоприятной конъюнктуре можем наращивать объемы импорта в Украину топлива из Греции, Болгарии, Турции, Туркменистана и других стран. Речь идет о 150-200 тыс. тонн в год”, — отметил вице-президент ОККО Юрий Кучабский.

Херсонский НПК состоит из нефтегавани, где проводится разгрузка танкеров и хранение нефтепродуктов, а также нефтебазы, которая имеет доступ к железнодорожной инфраструктуре. Объекты соединены нефтепродуктопроводом. Резервуарный парк нефтегавани включает в себя 13 рабочих резервуаров емкостью 38,85 тыс. кубометров. Комплекс имеет выход к трем причалам. На перевалке функционирует автоналив, мощностью примерно 1 тыс. кубометров в сутки.

По оценкам компании, в первую очередь, на объекте необходимо провести капитальный ремонт резервуаров с заменой запорной и дыхательной арматуры, установить противопожарное оборудование и газовыравнивающую систему, а также заменить автоналивной пункт современным автоматизированным оборудованием. Модернизация позволит сделать функционирование нефтеперевалочного комплекса безопасным и эффективным, привести его в соответствие с международными стандартами.

Летом 2020 года для ОККО были открыты две кредитные линии по $35 млн со стороны Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации. Часть этих средств компания планирует направить на реконструкцию нефтеперевалки в Херсоне.

В январе 2021 года концерн «Галнафтогаз» (группа ОККО) завершил приобретение контрольной доли ООО «Нафта-Трансшипмент» (ранее — ООО «Варуна-Вест»), которое владеет Херсонским НПК. Концентрация «Галнафтогазом» контрольной доли владельца Херсонского НПК была одобрена Антимонопольным комитетом Украины в декабре 2020 года.

В ноябре 2019 года ГП «СЕТАМ» Агентства по розыску и менеджмента активов на электронной площадке OpenMarket продало арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн. Покупателем выступило ООО «Варуна-Вест». В январе 2020 года компания-покупатель сменила название на ООО «Нафта-Трансшипмент». Впоследствии ООО «Нафта-Трансшипмент» получило статус портового оператора Херсонского морского порта.

Согласно Реестру морских портов ГП «Администрация морских портов Украины», ООО «Нафта-Трансшипмент» оперирует причалами №1, 2, 3, 4 и берегоукреплениями Херсонского морского порта.