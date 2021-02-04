На территории Николаевского судостроительного завода «Океан» будет построен логистический хаб. Об этом сообщил начальник управления маркетинга предприятия Николай Гапеев во время стратегической сессии Морского кластера Украины «Приоритетные проекты развития морской отрасли в 2021 - 2023 годах».

Как сообщается на странице предприятия в Facebook, Николай Гапеев рассказал об участии завода в программе строительства корветов для ВМС Украины, привлечении заказов на новое строительство и судоремонт, модернизацию оборудования верфи и использовании незадействованных в судостроении площадей под логистический хаб.

«Морской кластер Украины по мнению «Океана» занимает особое место как один из способов поиска заказчиков на Европейском рынке, а также для привлечение контрагентов и партнеров при выполнении корветной и других производственных программ. В своей деятельности «Океан» поддерживает тесные связи и реализует совместные программы с учреждениями образования и науки. таким образом, кластерный подход уже сегодня является важным направлением перспективных планов Судостроительного завода «Океан», - говорится в публикации.

Судостроительный завод "Океан"

Напомним, на судостроительном заводе «Океан» рассказали о результатах работы за прошедший 2020 год.

Ранее сообщалось, что Судостроительный завод «Океан» в Николаеве заключил меморандум с Государственным оборонный концерном Турецкой республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.

Как известно, Верховный суд Украины признал законность аукциона по продаже имущества Николаевского судостроительного завода «Океан», который состоялся 3 декабря 2018 года.