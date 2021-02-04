Компания Tesla Илона Маска объявила, что в Шанхае начал работу его завод по производству быстрых зарядных станций Supercharger.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что сначала компания Маска производила зарядные станции Supercharger только на своем заводе в Фримонте, Калифорния.

Однако уже в прошлом году стало известно, что Tesla также планирует построить завод для производства Supercharger в Китае. Тогда также появилась информация, что завод в Шанхае может заработать уже в феврале 2021 года.

В самой компании отметили, что весь процесс длился всего полгода, с августа 2020-го.

По данным СМИ, на заводе будут ежегодно производиться до 10 тысяч быстрых зарядных станций Supercharger.

Учитывая, что Tesla только недавно превысила отметку в 20 тысяч построенных экземпляров Supercharger за последние восемь лет, можно уверенно утверждать, что новый завод значительно ускорит рост сети Supercharger.

Ранее автомобильная компания Tesla Motors заявила о своем первом прибыльном годе. В 2020-м там заработали 721 миллионов долларов несмотря на «критический год».