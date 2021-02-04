Администрация Ингульского района отдаст больше 6 миллионов гривен за уборку тротуаров от грязи, листьев и снега николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу и его партнеру депутату горсовета Владиславу Чайке.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Администрация объявила тендер на уборку тротуаров на протяжении и остановок общественного транспорта на ожидаемую сумму в 6 миллионов 916 тысяч 900 гривен. Предпологается, что за эту сумму подрядчик до конца 2021 года будет производить работы по уборке случайного мусора, подметанию территорий и остановок, очистке урн от мусора, уборке мусора и посыпание тротуаров песком, а также выполянть ряд других видов работ.

Участие в торгах приняли: компания «Центральный 1», которая запросила за выполнение работ 6 миллионов 81 тысячу 661 гривну, а также предпринимательница Наталья Кажанова, которая согласилась выполнять предусмотренные работы за 6 миллинов 225 тысяч 210 гривен.

Так как предложение первого участника было самым выгодным чиновники предложили ему заключить договор и на данный момент ждут ответ на запрос.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Отметим, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Центральный - 1» было зарегистрировано в 2007 году в Николаеве, на улице Шнеерсона 4/4. Учредителями предприятия является николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, его супруга Татьяна Глонза и его бизнес-партнер Владислав Чайка. ООО Центральный - 1 предоставляет широкий спектр услуг, среди которых: штукатурные работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, малярные и стекольные работы, прочие отделочные работы, кровельные работы, комплексное обслуживание объектов (основной), прочие виды услуг по уборке, деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование, прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории, неспециализированная оптовая торговля.