Служба автомобильных дорог Николаевской области доверит содержание дорог государственного значения до конца 2023 года одесской фирме за 2,5 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, САД объявила тендер по содержанию дорог общего пользования государственного значения Николаевской области на ожидаемую сумму 2 миллиарда 587 миллионов 2 тысячи 163 гривны.

В соответствии с тендерными заданиями, подрядчики должны будут до 31 декабря 2023 года заниматься содержанием дорог, укреплением обочин, уборкой обочин, заменой дорожных знаков, нанесением дорожной разметки, ликвидацией ям и выбоин, осуществлять уход за зелеными насаждениями, уходом за остановками, и выполнять ряд других работ.

Участие в торгах приняло два предприятия, среди которых: «Ск Автострой» с предложением в 2 миллиарда 532 миллиона 563 тысячи гривен и «Автомагистраль-Юг» с предложением в 2 миллиарда 532 миллиона 564 тысячи 989 гривен.

В итоге победу одержала первая компания, так как сделала наиболее выгодное предложение. 4 февраля Служба автомобильных дорог заключила договор с «Ск Автострой».

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиции Украины, компания «Ск Автострой» была зарегестрированна в Одессе почти 10 лет назад.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается отдать одесской фирме 232,8 миллиона гривен за содержание областных дорог.