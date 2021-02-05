Николаевская областная клиническая больница закупит аппаратуру и расходные материалы для гемодиализа и гемодиафильтрации на 35,5 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, 17 ноября Коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевская областная клиническая больница» Николаевского областного совета объявила тендер на покупку аппаратуры и расходных материалов для гемодиализа и гемодиафильтрации за 45 миллионов 514 тысяч 605 гривен.

Согласно тендерной документации, планируется закупить диализаторы, фильтры для очистки диализата, игл, концентраты диализа, которые подрядчик должен поставить с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Участие в торгах приняли: Частное предприятие «Криотерапия-М» с предложением в 35 миллионов 295 тысяч 383 гривны, дочернее предприятие «Диасервис Плюс» с предложением в 37 миллионов 288 тысяч 173 гривны, а также компания «Астор Медикал», которая запросила 38 миллионов 600 тысяч 490 гривен.

В итоге чиновники отдали предпочтение самому выгодному предложению и направили предприятию «Криотерапия-М» предложение заключить договор. На данный момент больница ожидает ответа на свой запрос.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины частное предприятие «Криотерапия-М» было зарегистрировано в Киеве, 25 лет назад. Предприятие занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами, комплексным обслуживанием объектов, общей медицинской практикой, оптовой торговлей химическими продуктами, неспециализированной оптовой торговлей, розничной торговлей фармацевтическими товарами в специализированных магазинах.

Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.

Напомним, медперсонал отделения гемодиализа и нефрологии Николаевской областной клинической больницы устроили митинг у здания ОГА и попросил депутатов облсовета отделить их от больницы и создать отдельное учреждение.