Минюст совместно с Фондом госимущества начинает спецпроект в рамках приватизации — продажу имущества бывших тюрем: одним из первых объектов, которые выставят на аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132).

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Telegram.

— Одним из первых объектов, который будет выставлен на прозрачный аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132). Неработающее учреждение, где раньше удерживали заключенных, расположено в центре Коцюбинского — анклаве Святошинского района Киева. Оно имеет 8,3 гектара земельных участков и здания общей площадью 27830,6 м²", — добавили в ведомстве.

Также готовится к продаже имущество Львовской исправительной колонии №48 и Южной исправительной колонии №51.

Ранее в Минюсте сообщили, что с момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 миллиона гривен.