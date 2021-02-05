Международные резервы Украины по итогам января составляют 28,8 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля, что на 1,1% меньше показателя резервов в прошлом месяце.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В регуляторе отмечают, что уменьшение на международных резервов на 1,1% обусловлено погашением внешних и внутренних обязательств государства.

В то же время интервенции Национального банка на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично уравновесили влияние платежей по обслуживанию государственного долга на резервы.

Общий объем платежей обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составил 311,4 миллионов долларов. Из них 197 миллионов долл были направлены на обслуживание и погашение гособлигаций, 66,4 миллионов долларов — еврооблигаций. Валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили 48,2 миллиарда долларов.

Также, Национальный банк проводил интервенции на межбанке по продажам (на сумму 20 миллионов долларов) и по покупке (40 миллионов долларов) валюты.

— В последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями, — добавляют в регуляторе.

В частности, на динамику международных резервов повлияло переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 68,7 миллионов долларов.

— Текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, — подытожили в НБУ.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец 2020 года составил 2,56 триллиона гривен, или 90,3 миллиарда долларов.