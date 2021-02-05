Администрация Заовдского района Николаева собирается потратить 1 миллион гривен на покос газонов на протяжении 9 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион гривен. Предпологается, что за эту сумму подрядчик должен будет выкашивать газоны мотокосой при высоте травы до 10 сантиметров, а также удалять поросль диаметром до 5 сантиметров с уборкой скошенной зеленой массы. Все работы должну выполняться с 1 марта по 1 ноября.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 25 февраля 2021 года.

Напомним, администрация Ингульского района отдаст больше 6 миллионов гривен за уборку тротуаров от грязи, листьев и снега николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу и его партнеру депутату горсовета Владиславу Чайке.