Администрация Заовдского района Николаева собирается потратить 1 миллион гривен на покос газонов на протяжении 9 месяцев.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион гривен. Предпологается, что за эту сумму подрядчик должен будет выкашивать газоны мотокосой при высоте травы до 10 сантиметров, а также удалять поросль диаметром до 5 сантиметров с уборкой скошенной зеленой массы. Все работы должну выполняться с 1 марта по 1 ноября.
На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 25 февраля 2021 года.
Напомним, администрация Ингульского района отдаст больше 6 миллионов гривен за уборку тротуаров от грязи, листьев и снега николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу и его партнеру депутату горсовета Владиславу Чайке.
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Администрация Заовдского района Николаева собирается потратить 1 миллион гривен на покос газонов на протяжении 9 месяцев.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион гривен. Предпологается, что за эту сумму подрядчик должен будет выкашивать газоны мотокосой при высоте травы до 10 сантиметров, а также удалять поросль диаметром до 5 сантиметров с уборкой скошенной зеленой массы. Все работы должну выполняться с 1 марта по 1 ноября.
На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 25 февраля 2021 года.
Напомним, администрация Ингульского района отдаст больше 6 миллионов гривен за уборку тротуаров от грязи, листьев и снега николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу и его партнеру депутату горсовета Владиславу Чайке.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа