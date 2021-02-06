Региональное отделение Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях готово продать недостроенную базу отдыха «Пионерский лагерь» в селе Рыбаковка за 1 миллион гривен. Победителем аукциона стала ровенская фирма ООО «Комерцекобуд», у которой за полтора года шесть раз менялись владельцы.

Об этом свидетельствует сообщение о намерении подписать договор купли-продажи на сайте Prozorro.Sale.

Объект приватизации представляет собой недостроенный комплекс зданий детского лагеря общей площадью 2153,6 кв. м в составе клуба-столовой, медицинского корпуса, котельной и гардеробной. Уровень их строительной готовности составляет 54-70%.

— Комплекс расположен на земельном участке площадью более 5 га возле соляного озера. Однако в стоимость объекта земля не входит — вопрос по ее оформлению покупателю придется решать самостоятельно, — отмечает «Центр журналистских расследований».

Стартовая цена недостроенного детского лагеря составила 435 тысяч гривен. Отметим, что это уже вторая попытка продажи - на предыдущих торгах стоимость объекта составляла 870,5 тысяч гривен. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.

На этот раз за право собственности на комплекс на открытых торгах соревновались четыре участника. Наибольшее ценовое предложение предоставило ООО «Комерцекобуд» — 1 миллион 17 тысяч гривен. Фирма зарегистрирована в Ровно полтора года назад и, согласно данным Реестра прав на недвижимое имущество, не владеет никакой недвижимостью. А финансовая отчетность предприятия, поданная в пакете документов на аукцион, заполнена некорректно — поданы финансовые показатели за 2018 год, когда фирма еще не существовала, пишет «ЦЖР».

С момента своего создания в «Комерцекобуде» шесть раз менялись учредители. Несмотря на то, что видами деятельности предприятия являются «организация строительства зданий» и «строительство жилых и нежилых зданий», у него нет ни одной лицензии.

Сейчас владельцем и директором компании значится 31-летняя жительница Ровно Алена Ковалюк. В 2017 году она искала работу секретарем или психологом. Согласно реестрам, у Ковалюк нет ни недвижимости, ни автомобилей. Однако 26 января 2021 года — в день, когда «Комерцекобуд» признали победителем торгов — она создала еще одну фирму ООО «Менов».

Журналисты связались с владелицей компании Аленой Ковалюк, чтобы узнать как компания распорядится приобретенным имуществом. Однако она пообещала предоставить комментарий в понедельник 8 февраля, сославшись на занятость.

Первым учредителем «Комерцекобуд» было ООО «Клуб Дом Захид». Примерно в то же время второе предприятие приобрело ООО «Тринадцатый» и учредило ООО «Цветочный бульвар». Сейчас конечным бенефициаром строительной фирмы «Цветочный бульвар» является депутат Ровенского горсовета от партии «Слуга народа» Александр Иванов, а компанией «Тринадцатый» владеет, вероятно, его сын - Борис Иванов. Согласно декларации депутата, он является бенефициаром одиннадцати компаний. Одна из его компаний фигурировала в скандале, связанном со строительством 12-этажки рядом с ровенским краеведческим музеем.

Напомним, Фонд госимущества включил в календарь приватизации на 2021 год 53 объекта большой и малой приватизации.