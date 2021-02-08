Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может позволить любых шагов, которые разрушат предприятие «Мотор Сич», по его словам, государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить «Мотор Сич» как эффективное украинское предприятие.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

— В украинском правительстве (и это принципиальная позиция президента) один ключевой интерес — «Мотор Сич» должно оставаться эффективным, прибыльным и динамичным предприятием. Мы не можем позволить любых шагов, которые разрушат «Мотор Сич». Потому что это не просто завод. Это, по сути, город в городе. У него огромная социальная нагрузка, — отметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить «Мотор Сич» как эффективное украинское предприятие.

Также министр прокомментировал получение МИД ноты от Пекина относительно ситуации вокруг «Мотор Сичи».

— В ней была высказана позиция правительства Китая относительно последних событий вокруг «Мотор Сичи». Раскрывать содержание этой ноты я не буду, потому что это особенность дипломатической переписки. Но я могу сказать две вещи. Первое. Китай является для нас очень важным партнером. И мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения, — заявил Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что китайская компания и ее владельцы, претендующие на «Мотор Сич» — это частные компании.

— Это не государственные компании китайские. Поэтому давайте разграничим межгосударственные отношения Украина-Китай и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в «Мотор Сич». Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка становится более четкой, — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай главной геополитической угрозой — страной, которая может вызвать у него разногласия с администрацией Джо Байдена и Конгрессом.