Минюст совместно с Фондом госимущества начинает спецпроект в рамках приватизации — продажу имущества бывших тюрем: одним из первых объектов, которые выставят на аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132).

Об этом сообщают пресс-служба Минюста и пресс-служба Фонда госимущества.

— Объектами приватизации станет имущество нефункционирующих учреждений исполнения наказаний, которые находятся на этапе консервации. За полученные средства государство сможет построить новые исправительные учреждения европейского типа. Одним из первых объектов, который будет выставлен на прозрачный аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132). Неработающее учреждение, где раньше удерживали заключенных, расположено в центре Коцюбинского — анклаве Святошинского района Киева. Оно имеет 8,3 га земельных участков и здания общей площадью 27830,6 м², — добавили в ведомстве.

Также готовится к продаже имущество Львовской исправительной колонии №48 и Южной исправительной колонии №51.

Напомним, Министр юстиции Денис Малюська рассказал о продвижении в вопросе приватизации украинских тюрем. Первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.