Delfast сообщила, что уже собрала 500 тысяч долларов с инвесторов по всей Украине для открытия центра разработки электровелосипедов в Украине. Конечная цель компании – 3 миллиона долларов.

Об этом пишет ITC.UA.

Краудфандинговый сбор поможет компании удовлетворить спрос на электрические велосипеды в Украине. Уже ведутся переговоры с американским инвестором о вложениях в 1 миллион долларов через платформу Fundable. Также подписана договоренность с бизнесменом из СНГ об инвестициях на аналогичную сумму.

— Мы получили очень много заявок и имеем оптимистичные прогнозы на этот раунд. Благодарны всем, кто в нас поверил и поддержал развитие электровелосипедов в Украине. Впереди еще много работы, но с такой мощной командой и поддержкой проекту я уверен, что нам все удастся, - комментирует соучредитель и СЕО Delfast Даниил Тонкопий.

Представитель компании отметил, реализует полученные запросы на выполнение обязательств в сумме 100 миллионов долларов.

Некоторые органы власти и электромобильные ассоциации Украины поддерживают инициативу Delfast, так, председатель электромобильной ассоциации EV-UA Вадим Игнатов уверен, что украинский товар сможет полноценно конкурировать с иностранными аналогами.

— Компания Delfast имеет продукт - это самое главное. Продукт показал себя в мире - прошел Kickstarter, завоевал чемпионское звание в мире по дальности. Когда у компании есть продукт - не важно, где он производится. Он есть, и он успешно продается. Тогда уже перебазирование производства в Китай или открытия здесь - это следующий шаг. Компания стабильна, и она работает, - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, что украинская система велопроката Bikenow сообщила об открытии новых станций аренды в разных городах Украины.