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Украинская система велопроката Bikenow сообщила об открытии новых станций аренды в разных городах Украины.
Об этом сервис сообщил в своем Facebook.
Точки проката велосипедов появятся в Ирпени, Вышгороде, Коцюбинском, Софиевской Борщаговке.
Сервис пообещал, что вскоре выйдет за пределы столичной области, а в самом Киеве увеличит количество мест для парковки. Представители велопроката предложили клиентам предлагать удобные для них локации для установки велостанций.
«До начала сезона остается все меньше и меньше дней, поэтому пришло время раскрыть еще одну карту. Теперь арендовать велосипеды BikeNow можно и в других городах: Ирпень, Вышгород, Вишневое, Коцюбинское, Софиевская Борщаговка. Также парковочная зона расширится и в столице: в центре города и на окраинах. А где бы вы хотели увидеть велостанцию от BikeNow? Где именно вам было бы удобнее оставлять велосипед», - написано в обращении.
Напомним, жители Франции отказываются от общественного транспорта в пользу пеших прогулок и поездок на велосипедах для защиты от коронавируса.
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Украинская система велопроката Bikenow сообщила об открытии новых станций аренды в разных городах Украины.
Об этом сервис сообщил в своем Facebook.
Точки проката велосипедов появятся в Ирпени, Вышгороде, Коцюбинском, Софиевской Борщаговке.
Сервис пообещал, что вскоре выйдет за пределы столичной области, а в самом Киеве увеличит количество мест для парковки. Представители велопроката предложили клиентам предлагать удобные для них локации для установки велостанций.
«До начала сезона остается все меньше и меньше дней, поэтому пришло время раскрыть еще одну карту. Теперь арендовать велосипеды BikeNow можно и в других городах: Ирпень, Вышгород, Вишневое, Коцюбинское, Софиевская Борщаговка. Также парковочная зона расширится и в столице: в центре города и на окраинах. А где бы вы хотели увидеть велостанцию от BikeNow? Где именно вам было бы удобнее оставлять велосипед», - написано в обращении.
Напомним, жители Франции отказываются от общественного транспорта в пользу пеших прогулок и поездок на велосипедах для защиты от коронавируса.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа