Горожане отказываются от общественного транспорта в пользу пеших прогулок и поездок на велосипедах для защиты от коронавируса.

Об этом сообщает BFMTV.

Издание утверждает, боясь заразится COVID-19, все больше французов избегают любого общественного транспорта, будь то метро или автобус.

В частности, в городах 60% жителей предпочитают ходить или крутить педали, чтобы не рисковать контактом с потенциально зараженными пассажирами. 52% отказавшихся от общественнего транспорта боятся встретить тех, кто не соблюдает ограничительные меры.

В то время как количество пеших и велосипедных прогулок увеличилось на 22% и 6% соответственно, общественный транспорт стремительно теряет популярность. Количество поездок на автобусах и метро снизились на 10%, на такси – 5%.

С кризисом в сфере здравоохранения велосипед смог поднять свои позиции до уровня популярности общественного транспорта. Производители велосипедов говорят, что после первой волны коронавируса продажи выросли в июне на 37%, а в июле – на 26%.

Продавцы планировали достигнуть уровня продаж велосипедов и электровелосипедов на 2020 год только к 2024 или 2025 году.

По словам Жерома Валентина, директора Cycleurope и президента Союза спорта и велосипедистов, обычно рынок велосипедов растет примерно на 10% в год, но с мая по июнь 2020 года продажи подскочили на 117%.

— Велосипедный трафик увеличился на 50% по сравнению с периодом до Covid-19, мы инвестируем 750 миллионов евро государственных средств в течение следующих нескольких лет для разработки новых велосипедных дорожек, чтобы помочь сообществам, - прокомментировал BFMTV Жан-Батист Джеббари, министр транспорта Франции.

Напомним, эпидемия и карантинные ограничения вызвали падение продаж автомобилей в Европе на нижайшие отметки за год.