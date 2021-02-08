Администрация Центрального района Николаева собирается потратить на уборку стихийных свалок почти 2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер с ожидаемой суммой в 1 миллион 199 тысяч 840 гривен. Предпологается, что за эту сумму победитель торгов должен будет ликвидировать стихийные свалки Центральном районе до конца 2021 года. По условиям договора вывоз мусора должен осуществляться сугубо на полигон твердых бытовых отходов. Подрядчик также обязан проводить работы в выходные и праздничные дни.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона который должен состоятся 24 февраля 2021 года.

Напомним, Администрация Ингульского района Николаевского городского совета собирается потратить 3 миллиона гривен на уборку парков и скверов в 2021 году.