Украинская сторона вошла в Комитет всемирной продовольственной безопасности ФАО.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

В понедельник, 8 февраля, в формате онлайн встречи начала работу 47 сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (КВПБ). Украинскую делегацию возглавил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Впервые Украина принимает участие в заседании КВПБ в официальном статусе. Соответствующее объявление о предоставлении Украине членства, было провозглашено во время общей торжественной части мероприятия.

Заседание продолжится в течение четырех дней под общей темой «Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание». В рамках мероприятия участникам будет представлен отчет группы экспертов высокого уровня по созданию глобальной концепции продовольственной безопасности и питания до 2030 года.

— Украина работает на мировом продовольственном рынке прозрачно и прогнозируемо и может присоединиться к формированию и хранению мировых продовольственных запасов. Следует отметить, что Украина не вводила ограничений на экспорт основных продуктов во время пандемии COVID-19 и подчеркивает необходимость упрощения процедур международной торговли и предотвращения создания новых торговых барьеров, - прокомментировал заместитель министра Тарас Качка.

Напомним, 3 февраля, запускается стратегия «Развитие доступа аграрного сектора Украины на рынки капитала». Программа будет осуществлена в 2021-2024 года при участии Международной финансовой корпорации и Швейцарии.