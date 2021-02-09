Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск внес $100 млн в фонд X Prize Foundation.

Об этом сообщает Bloomberg.

Деньги пойдут на выплаты участникам конкурса на лучшую технологию для решения проблемы глобального потепления, в частности, улавливания углекислого газа. Прием заявок стартует в День Земли, 22 апреля. Три победителя будут названы для получения трех отдельных призов — $50 млн, $20 млн и $10 млн — в один и тот же день 2025 года.

В течение четырех лет участники конкурса должны найти практический способ для отделения углекислого газа из атмосферы и воды, а также последующей его изоляции от окружения. Согласно плану, при помощи созданного способа будет возможно удалять одну тонну углекислого газа в сутки с последующим масштабированием до гигатонн. Так технология может помочь в борьбе с глобальным потеплением.

— Мы ищем не теоретический, а реальный способ, который может помочь всему человечеству. Углекислый газ является угрозой дальнейшего существования нашей цивилизации, поэтому нам нужны команды, который смогут не только придумать, но и создать реальные системы, которые смогут помочь снизить уровень углекислого газа. Время в этом деле очень важно, — говорит Илон Маск.

Кроме того, будет основано 25 студенческих стипендий по $250 тысяч каждая. Отбор будет проходить в течение ближайших 18 месяцев, более подробная информация о конкурсе появится 22 апреля этого года.

Ранее сообщалось, что компания Tesla вложила $1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.