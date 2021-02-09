На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюты Bitcoin на 1,5 миллиарда долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.
Об этом свидетельствую данные криптовалютной биржы Coindesk.
По состоянию на 3:02 9 февраля один биткоин стоит $46 452 (+ 19.95% за сутки).
Напомним, об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Tesla также отметила, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты.
— В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Tesla в рамках этих правил может инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.
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На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюты Bitcoin на 1,5 миллиарда долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.
Об этом свидетельствую данные криптовалютной биржы Coindesk.
По состоянию на 3:02 9 февраля один биткоин стоит $46 452 (+ 19.95% за сутки).
Напомним, об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Tesla также отметила, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты.
— В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Tesla в рамках этих правил может инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.