Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается отремонтировать 14 километров трассы Р-75 Контрольно-пропускной пункт «Тимкове» - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка за 367,7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по ремонту трассы Р-75 с 89 по 103 километр на ожидаемую сумму в 367 миллионов 749 тысяч 636 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 1 мая 2022 года должен будет демонтировать старое асфальтовое покрытие, остановочные комплексы, туалеты, удалить деревья, укрепить обочины, установить железобетонные сточные трубы, обустроить новое покрытие дороги, построить туалеты и тротуары, обустроить карманы для заезда машин, установить новые дорожные знаки, нанести дорожную разметку и установить защитные барьеры.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 19 апреля 2021 года.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области доверит содержание дорог государственного значения до конца 2023 года одесской фирме за 2,5 миллиарда гривен.